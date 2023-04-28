https://sputnik-georgia.ru/20230428/naznacheny-dopolnitelnye-poezda-tbilisi-batumi---raspisanie-277151108.html

Назначены дополнительные поезда Тбилиси-Батуми – расписание

Назначены дополнительные поезда Тбилиси-Батуми – расписание

Время в пути от Тбилиси до Батуми составляет около пяти часов 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T15:12+0400

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тбилиси

батуми

грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. "Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщили в пресс-службе компании. Дополнительные рейсы назначены на 29 апреля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 мая. День города Батуми отметят грандиозной программой>>Из столицы Грузии дополнительный поезд будет отправляться в 00:35 и прибывать в Батуми в 05:47. Из Батуми поезд будет отправляться в 00:45 и прибывать в Тбилиси в 05:50. Приобрести билеты на поезд можно с помощью специального сайта www.ticket.railway.ge, аппаратов быстрого зачисления, в кассах ж/д вокзалов, а также через компании-партнеры ГЖД. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, батуми, грузинская железная дорога