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Назначены дополнительные поезда Тбилиси-Батуми – расписание
Назначены дополнительные поезда Тбилиси-Батуми – расписание
Время в пути от Тбилиси до Батуми составляет около пяти часов 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T15:12+0400
2023-04-28T15:12+0400
2023-04-28T15:18+0400
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новости
тбилиси
батуми
грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. "Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщили в пресс-службе компании. Дополнительные рейсы назначены на 29 апреля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 мая. День города Батуми отметят грандиозной программой>>Из столицы Грузии дополнительный поезд будет отправляться в 00:35 и прибывать в Батуми в 05:47. Из Батуми поезд будет отправляться в 00:45 и прибывать в Тбилиси в 05:50. Приобрести билеты на поезд можно с помощью специального сайта www.ticket.railway.ge, аппаратов быстрого зачисления, в кассах ж/д вокзалов, а также через компании-партнеры ГЖД. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, батуми, грузинская железная дорога
грузия, новости, тбилиси, батуми, грузинская железная дорога
Назначены дополнительные поезда Тбилиси-Батуми – расписание
15:12 28.04.2023 (обновлено: 15:18 28.04.2023)
Время в пути от Тбилиси до Батуми составляет около пяти часов
ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. "Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщили в пресс-службе компании.
Дополнительные рейсы назначены на 29 апреля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 мая.
Из столицы Грузии дополнительный поезд будет отправляться в 00:35 и прибывать в Батуми в 05:47.
Из Батуми поезд будет отправляться в 00:45 и прибывать в Тбилиси в 05:50.
Приобрести билеты на поезд можно с помощью специального сайта www.ticket.railway.ge, аппаратов быстрого зачисления, в кассах ж/д вокзалов, а также через компании-партнеры ГЖД.