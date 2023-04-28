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https://sputnik-georgia.ru/20230428/nedvizhimost-v-gruzii---pochemu-stoit-posetit-vystavku-real-estate-exhibition-277167087.html
Недвижимость в Грузии – почему стоит посетить выставку Real Estate Exhibition
Недвижимость в Грузии – почему стоит посетить выставку Real Estate Exhibition
В Тбилиси сегодня открылась международная выставка недвижимости Real Estate Exhibition в выставочном центре Expo Georgia, куда отправился корреспондент Sputnik... 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T23:35+0400
2023-04-28T23:50+0400
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expo georgia
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Интересный факт: Expo Georgia находится на проспекте Церетели, который сейчас, как известно, закрыт на ремонт. Так что совет первый – отправляйтесь туда на метро и выходите на станции "Дидубе". Так как движение на проспекте одностороннее, вторая часть полностью перекрыта, у меня возник вопрос – как оказаться на противоположной стороне? Совет номер два – в любой непонятной ситуации задавайте вопрос дяде-полицейскому: и не нарушите ничего, и ответ получите. В общем, не прогадаете. Так я и поступила. Полицейский сказал "осторожно перейти дорогу" и просто перелезть через ленту. После "бега с препятствиями" и немного пройдясь, вы окажетесь в Expo Georgia. Здесь и проходит выставка, которая, как говорят организаторы, станет ключевым событием отрасли. На нее пришли инвесторы, бизнесмены и те, кто просто хочет купить дом или квартиру. В программу входят и встречи, на которых смогут провести переговоры девелоперы и брокеры из ста стран. "Жить в мечте" Различные стенды, за которыми стоят представители разных стран и компаний, расположены как во дворе, так и внутри. Список участников очень насыщен – здесь представлены компании строительных материалов, недвижимости, электро и механических систем, компании, обустраивающие ландшафт, бассейны, сады и другие. В общем, здесь вы найдете все, что вашей душе угодно. Стенды расположены в 4, 5, 6 и 11 павильонах. Понимаете масштаб, да? Скажу больше: идя на мероприятие, я думала, что людей придет мало. Для этого было несколько факторов – перерытый проспект Церетели (а в Тбилиси машины – наше все) и тот факт, что выставка открылась в рабочий день. Я пришла к двум часам и застала полный аншлаг. "Любая выставка — это двигатель, это информационная площадка для того, чтобы познакомить заказчика с продукцией, обменяться информацией с потенциальными партнерами, которые тоже представлены на выставке. Это круто и необходимо", – говорит Генеральный директор компании Holz House Georgia Олег Тарасов о важности мероприятия. Тарасов также подчеркивает, что на выставке представлен разный сегмент, каждый находит то, что ему нужно. Грубо говоря, подешевле и подороже. Например, эта компания представляет экспозицию из клееного дерева, ведь кто не мечтает жить в деревянном доме? Однако удовольствие это недешевое. "Мы ориентируемся на богатых людях, которые идут к своей мечте жить в экологически чистом доме, дышать деревом. Это дорого, это престижно", – говорит Тарасов. Так что все те, кто подходит под эти критерии, бегите в Expo Georgia. Тем временем людей все больше. Они то стоят у разных стендов, задают вопросы представителям компаний, то просто беседуют между собой, попивая вино и закусывая сыром. "Да, мы не ожидали такой реакции, я буквально на пять минут не могу присесть. Это огромный поток людей, – говорит руководитель отдела продаж ELT Building Ия Гогидзе. – У меня большой опыт участия в выставках недвижимости в разных странах, но такого большого потока в первый день никогда не видела". С Ией мы побеседуем побольше о спросе жилья в Грузии в качестве инвестиций. "Покупаем жилье в Грузии без смс и регистрации" Из-за неспокойной ситуации в мире многие страны ужесточили условия покупки недвижимости и выдачи ВНЖ. Как оказалось, Грузия в этом плане намного лояльнее, отсюда и рост потока приезжих и инвесторов, говорит Ия. "В некоторых странах – Турции, Болгарии, на Кипре – очень поменялось налогообложение, регистрация недвижимости, вид на жительство. Соответственно, спрос вырос на Грузию и еще Дубай (там стали выдавать ВНЖ после покупки жилья). Грузия же удобна и для жилья, и для инвестиций, налогообложения не такие огромные. В Европе для регистрации собственности нужно очень много времени, документов, которые Грузия не требует. Здесь можно зарегистрировать все за один день в одном месте", – рассказывает Гогидзе. Девушка отметила, что спрос хоть и растет из стран Европы, например, только из Испании в одном комплексе купили 150 апартаментов, несмотря на это, страны СНГ вне конкуренции. Больше всего клиентов из Украины, России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана. Европа только-только о нас узнает в плане инвестиций. То есть, проще говоря, Грузия выигрывает у других стран лояльностью, но не ценами. "Человеку стоит потратить большие деньги, чтобы все было удобно", – добавила Ия. Девушка утверждает, что за последние полтора года, по статистике TBC Capital, цены на недвижимость выросли примерно на 15-18%, на аренду примерно на 25%. Гогидзе прогнозирует, что цены не будут падать, пока спрос на недвижимость высок. В течение пяти лет цены будут стабильны, а потом уже можно будет наблюдать спад. Рост цен положительно влияет и на самих грузин, ведь теперь они могут сдавать жилье дороже, чем раньше. Более того, в Батуми, как говорит Гогидзе, многие вообще перестали работать и живут лишь на деньги, которые получают от сдачи квартир. Сказать, где именно чаще всего покупают жилье в Батуми или Тбилиси, ни один из опрошенных участников выставки не может. Спрос высок в обоих городах. Учим грузинский по буклетам, или какой район столицы в приоритете? Пока мы беседовали с Ией, я заметила группу гостей, которая рассматривает буклеты у стенда. Один из гостей даже начал медленно читать по-грузински, по слогам, хотя изначально говорил по-русски. "И-по-ве ше-е-ни са-к-ли", – читает мужчина. Представитель стенда немного поправил гостя, сказав, что там была буква "х", не "к". "А! Это буква "х", я все время их путаю", – сказал, смеясь, мужчина. После легкой беседы они "выпили и закусили", даже сказав пару тостов. Забавно, что и выставки недвижимости с иностранцами проходят чисто в грузинском стиле. "Выставка — это всегда интересное мероприятие, где собираются игроки рынка, старые друзья встретить новые компании. Мы всегда приезжаем либо как гости, либо как участники. Мы сами базируемся в Батуми", – сказала одна из гостей выставки Галина. Если у одних компаний в клиентуре больше иностранцев, то у других – эмигранты. Представительница компании Terrassa Group Натия Мсхиладзе отметила, что грузины, которые покинули страну и работают за границей, приобретают квартиры в рассрочку. Чаще всего в Тбилиси. Как оказалось, самый востребованный район – Сабуртало. Однако на подходе и Исани. Несмотря на то, что там еще даже фундамент не готов, уже продано 15 квартир. "Сегмент русских или других иностранцев в нашей компании мы видим больше в Батуми. В столице покупают квартиры эмигранты", – сказала Натия. Выставка будет проходить до 30 апреля. Хотите вы приобретать квартиру, есть ли у вас на это средства, советуем прийти на это мероприятие, ведь здесь представлены многие международные компании, представляющие от пент-хаусов до плитки для ремонта квартир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, недвижимость, expo georgia, тбилиси, батуми
грузия, новости, экономика, недвижимость, expo georgia, тбилиси, батуми

Недвижимость в Грузии – почему стоит посетить выставку Real Estate Exhibition

23:35 28.04.2023 (обновлено: 23:50 28.04.2023)
© photo: Sputnik / StringerВыставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia
Выставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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НовостиTelegram
В Тбилиси сегодня открылась международная выставка недвижимости Real Estate Exhibition в выставочном центре Expo Georgia, куда отправился корреспондент Sputnik Грузия
Интересный факт: Expo Georgia находится на проспекте Церетели, который сейчас, как известно, закрыт на ремонт. Так что совет первый – отправляйтесь туда на метро и выходите на станции "Дидубе".
Так как движение на проспекте одностороннее, вторая часть полностью перекрыта, у меня возник вопрос – как оказаться на противоположной стороне? Совет номер два – в любой непонятной ситуации задавайте вопрос дяде-полицейскому: и не нарушите ничего, и ответ получите. В общем, не прогадаете. Так я и поступила. Полицейский сказал "осторожно перейти дорогу" и просто перелезть через ленту.
© photo: Sputnik / StringerРемонт дороги на проспекте Церетели
Ремонт дороги на проспекте Церетели - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
Ремонт дороги на проспекте Церетели
© photo: Sputnik / Stringer
После "бега с препятствиями" и немного пройдясь, вы окажетесь в Expo Georgia. Здесь и проходит выставка, которая, как говорят организаторы, станет ключевым событием отрасли. На нее пришли инвесторы, бизнесмены и те, кто просто хочет купить дом или квартиру. В программу входят и встречи, на которых смогут провести переговоры девелоперы и брокеры из ста стран.

"Жить в мечте"

Различные стенды, за которыми стоят представители разных стран и компаний, расположены как во дворе, так и внутри. Список участников очень насыщен – здесь представлены компании строительных материалов, недвижимости, электро и механических систем, компании, обустраивающие ландшафт, бассейны, сады и другие.
В общем, здесь вы найдете все, что вашей душе угодно. Стенды расположены в 4, 5, 6 и 11 павильонах. Понимаете масштаб, да?
Скажу больше: идя на мероприятие, я думала, что людей придет мало. Для этого было несколько факторов – перерытый проспект Церетели (а в Тбилиси машины – наше все) и тот факт, что выставка открылась в рабочий день. Я пришла к двум часам и застала полный аншлаг.
© photo: Sputnik / StringerВыставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia
Выставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
Выставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia
© photo: Sputnik / Stringer
"Любая выставка — это двигатель, это информационная площадка для того, чтобы познакомить заказчика с продукцией, обменяться информацией с потенциальными партнерами, которые тоже представлены на выставке. Это круто и необходимо", – говорит Генеральный директор компании Holz House Georgia Олег Тарасов о важности мероприятия.
Тарасов также подчеркивает, что на выставке представлен разный сегмент, каждый находит то, что ему нужно. Грубо говоря, подешевле и подороже. Например, эта компания представляет экспозицию из клееного дерева, ведь кто не мечтает жить в деревянном доме?
Однако удовольствие это недешевое. "Мы ориентируемся на богатых людях, которые идут к своей мечте жить в экологически чистом доме, дышать деревом. Это дорого, это престижно", – говорит Тарасов. Так что все те, кто подходит под эти критерии, бегите в Expo Georgia.
© photo: Sputnik / StringerВыставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia
Выставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
Выставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia
© photo: Sputnik / Stringer
Тем временем людей все больше. Они то стоят у разных стендов, задают вопросы представителям компаний, то просто беседуют между собой, попивая вино и закусывая сыром.
"Да, мы не ожидали такой реакции, я буквально на пять минут не могу присесть. Это огромный поток людей, – говорит руководитель отдела продаж ELT Building Ия Гогидзе. – У меня большой опыт участия в выставках недвижимости в разных странах, но такого большого потока в первый день никогда не видела".
С Ией мы побеседуем побольше о спросе жилья в Грузии в качестве инвестиций.

"Покупаем жилье в Грузии без смс и регистрации"

Из-за неспокойной ситуации в мире многие страны ужесточили условия покупки недвижимости и выдачи ВНЖ. Как оказалось, Грузия в этом плане намного лояльнее, отсюда и рост потока приезжих и инвесторов, говорит Ия.
"В некоторых странах – Турции, Болгарии, на Кипре – очень поменялось налогообложение, регистрация недвижимости, вид на жительство. Соответственно, спрос вырос на Грузию и еще Дубай (там стали выдавать ВНЖ после покупки жилья). Грузия же удобна и для жилья, и для инвестиций, налогообложения не такие огромные. В Европе для регистрации собственности нужно очень много времени, документов, которые Грузия не требует. Здесь можно зарегистрировать все за один день в одном месте", – рассказывает Гогидзе.
© photo: Sputnik / StringerРуководитель отдела продаж ELT Building Ия Гогидзе
Выставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
Руководитель отдела продаж ELT Building Ия Гогидзе
© photo: Sputnik / Stringer
Девушка отметила, что спрос хоть и растет из стран Европы, например, только из Испании в одном комплексе купили 150 апартаментов, несмотря на это, страны СНГ вне конкуренции. Больше всего клиентов из Украины, России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана. Европа только-только о нас узнает в плане инвестиций.
То есть, проще говоря, Грузия выигрывает у других стран лояльностью, но не ценами. "Человеку стоит потратить большие деньги, чтобы все было удобно", – добавила Ия.
Девушка утверждает, что за последние полтора года, по статистике TBC Capital, цены на недвижимость выросли примерно на 15-18%, на аренду примерно на 25%. Гогидзе прогнозирует, что цены не будут падать, пока спрос на недвижимость высок. В течение пяти лет цены будут стабильны, а потом уже можно будет наблюдать спад.
© photo: Sputnik / StringerВыставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia
Выставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
Выставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia
© photo: Sputnik / Stringer
Рост цен положительно влияет и на самих грузин, ведь теперь они могут сдавать жилье дороже, чем раньше. Более того, в Батуми, как говорит Гогидзе, многие вообще перестали работать и живут лишь на деньги, которые получают от сдачи квартир.
Сказать, где именно чаще всего покупают жилье в Батуми или Тбилиси, ни один из опрошенных участников выставки не может. Спрос высок в обоих городах.

Учим грузинский по буклетам, или какой район столицы в приоритете?

Пока мы беседовали с Ией, я заметила группу гостей, которая рассматривает буклеты у стенда. Один из гостей даже начал медленно читать по-грузински, по слогам, хотя изначально говорил по-русски.
"И-по-ве ше-е-ни са-к-ли", – читает мужчина. Представитель стенда немного поправил гостя, сказав, что там была буква "х", не "к".
"А! Это буква "х", я все время их путаю", – сказал, смеясь, мужчина.
© photo: Sputnik / StringerВыставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia
Выставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
Выставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia
© photo: Sputnik / Stringer
После легкой беседы они "выпили и закусили", даже сказав пару тостов. Забавно, что и выставки недвижимости с иностранцами проходят чисто в грузинском стиле.
"Выставка — это всегда интересное мероприятие, где собираются игроки рынка, старые друзья встретить новые компании. Мы всегда приезжаем либо как гости, либо как участники. Мы сами базируемся в Батуми", – сказала одна из гостей выставки Галина.
Если у одних компаний в клиентуре больше иностранцев, то у других – эмигранты. Представительница компании Terrassa Group Натия Мсхиладзе отметила, что грузины, которые покинули страну и работают за границей, приобретают квартиры в рассрочку. Чаще всего в Тбилиси.
Как оказалось, самый востребованный район – Сабуртало. Однако на подходе и Исани. Несмотря на то, что там еще даже фундамент не готов, уже продано 15 квартир.
© photo: Sputnik / StringerПредставительница компании Terrassa Group Натия Мсхиладзе
Выставка недвижимости Real Estate Exhibition в Expo Georgia - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2023
Представительница компании Terrassa Group Натия Мсхиладзе
© photo: Sputnik / Stringer
"Сегмент русских или других иностранцев в нашей компании мы видим больше в Батуми. В столице покупают квартиры эмигранты", – сказала Натия.
Выставка будет проходить до 30 апреля. Хотите вы приобретать квартиру, есть ли у вас на это средства, советуем прийти на это мероприятие, ведь здесь представлены многие международные компании, представляющие от пент-хаусов до плитки для ремонта квартир.
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