https://sputnik-georgia.ru/20230428/nedvizhimost-v-gruzii---pochemu-stoit-posetit-vystavku-real-estate-exhibition-277167087.html

Недвижимость в Грузии – почему стоит посетить выставку Real Estate Exhibition

Недвижимость в Грузии – почему стоит посетить выставку Real Estate Exhibition

В Тбилиси сегодня открылась международная выставка недвижимости Real Estate Exhibition в выставочном центре Expo Georgia, куда отправился корреспондент Sputnik... 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T23:35+0400

2023-04-28T23:35+0400

2023-04-28T23:50+0400

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Интересный факт: Expo Georgia находится на проспекте Церетели, который сейчас, как известно, закрыт на ремонт. Так что совет первый – отправляйтесь туда на метро и выходите на станции "Дидубе". Так как движение на проспекте одностороннее, вторая часть полностью перекрыта, у меня возник вопрос – как оказаться на противоположной стороне? Совет номер два – в любой непонятной ситуации задавайте вопрос дяде-полицейскому: и не нарушите ничего, и ответ получите. В общем, не прогадаете. Так я и поступила. Полицейский сказал "осторожно перейти дорогу" и просто перелезть через ленту. После "бега с препятствиями" и немного пройдясь, вы окажетесь в Expo Georgia. Здесь и проходит выставка, которая, как говорят организаторы, станет ключевым событием отрасли. На нее пришли инвесторы, бизнесмены и те, кто просто хочет купить дом или квартиру. В программу входят и встречи, на которых смогут провести переговоры девелоперы и брокеры из ста стран. "Жить в мечте" Различные стенды, за которыми стоят представители разных стран и компаний, расположены как во дворе, так и внутри. Список участников очень насыщен – здесь представлены компании строительных материалов, недвижимости, электро и механических систем, компании, обустраивающие ландшафт, бассейны, сады и другие. В общем, здесь вы найдете все, что вашей душе угодно. Стенды расположены в 4, 5, 6 и 11 павильонах. Понимаете масштаб, да? Скажу больше: идя на мероприятие, я думала, что людей придет мало. Для этого было несколько факторов – перерытый проспект Церетели (а в Тбилиси машины – наше все) и тот факт, что выставка открылась в рабочий день. Я пришла к двум часам и застала полный аншлаг. "Любая выставка — это двигатель, это информационная площадка для того, чтобы познакомить заказчика с продукцией, обменяться информацией с потенциальными партнерами, которые тоже представлены на выставке. Это круто и необходимо", – говорит Генеральный директор компании Holz House Georgia Олег Тарасов о важности мероприятия. Тарасов также подчеркивает, что на выставке представлен разный сегмент, каждый находит то, что ему нужно. Грубо говоря, подешевле и подороже. Например, эта компания представляет экспозицию из клееного дерева, ведь кто не мечтает жить в деревянном доме? Однако удовольствие это недешевое. "Мы ориентируемся на богатых людях, которые идут к своей мечте жить в экологически чистом доме, дышать деревом. Это дорого, это престижно", – говорит Тарасов. Так что все те, кто подходит под эти критерии, бегите в Expo Georgia. Тем временем людей все больше. Они то стоят у разных стендов, задают вопросы представителям компаний, то просто беседуют между собой, попивая вино и закусывая сыром. "Да, мы не ожидали такой реакции, я буквально на пять минут не могу присесть. Это огромный поток людей, – говорит руководитель отдела продаж ELT Building Ия Гогидзе. – У меня большой опыт участия в выставках недвижимости в разных странах, но такого большого потока в первый день никогда не видела". С Ией мы побеседуем побольше о спросе жилья в Грузии в качестве инвестиций. "Покупаем жилье в Грузии без смс и регистрации" Из-за неспокойной ситуации в мире многие страны ужесточили условия покупки недвижимости и выдачи ВНЖ. Как оказалось, Грузия в этом плане намного лояльнее, отсюда и рост потока приезжих и инвесторов, говорит Ия. "В некоторых странах – Турции, Болгарии, на Кипре – очень поменялось налогообложение, регистрация недвижимости, вид на жительство. Соответственно, спрос вырос на Грузию и еще Дубай (там стали выдавать ВНЖ после покупки жилья). Грузия же удобна и для жилья, и для инвестиций, налогообложения не такие огромные. В Европе для регистрации собственности нужно очень много времени, документов, которые Грузия не требует. Здесь можно зарегистрировать все за один день в одном месте", – рассказывает Гогидзе. Девушка отметила, что спрос хоть и растет из стран Европы, например, только из Испании в одном комплексе купили 150 апартаментов, несмотря на это, страны СНГ вне конкуренции. Больше всего клиентов из Украины, России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана. Европа только-только о нас узнает в плане инвестиций. То есть, проще говоря, Грузия выигрывает у других стран лояльностью, но не ценами. "Человеку стоит потратить большие деньги, чтобы все было удобно", – добавила Ия. Девушка утверждает, что за последние полтора года, по статистике TBC Capital, цены на недвижимость выросли примерно на 15-18%, на аренду примерно на 25%. Гогидзе прогнозирует, что цены не будут падать, пока спрос на недвижимость высок. В течение пяти лет цены будут стабильны, а потом уже можно будет наблюдать спад. Рост цен положительно влияет и на самих грузин, ведь теперь они могут сдавать жилье дороже, чем раньше. Более того, в Батуми, как говорит Гогидзе, многие вообще перестали работать и живут лишь на деньги, которые получают от сдачи квартир. Сказать, где именно чаще всего покупают жилье в Батуми или Тбилиси, ни один из опрошенных участников выставки не может. Спрос высок в обоих городах. Учим грузинский по буклетам, или какой район столицы в приоритете? Пока мы беседовали с Ией, я заметила группу гостей, которая рассматривает буклеты у стенда. Один из гостей даже начал медленно читать по-грузински, по слогам, хотя изначально говорил по-русски. "И-по-ве ше-е-ни са-к-ли", – читает мужчина. Представитель стенда немного поправил гостя, сказав, что там была буква "х", не "к". "А! Это буква "х", я все время их путаю", – сказал, смеясь, мужчина. После легкой беседы они "выпили и закусили", даже сказав пару тостов. Забавно, что и выставки недвижимости с иностранцами проходят чисто в грузинском стиле. "Выставка — это всегда интересное мероприятие, где собираются игроки рынка, старые друзья встретить новые компании. Мы всегда приезжаем либо как гости, либо как участники. Мы сами базируемся в Батуми", – сказала одна из гостей выставки Галина. Если у одних компаний в клиентуре больше иностранцев, то у других – эмигранты. Представительница компании Terrassa Group Натия Мсхиладзе отметила, что грузины, которые покинули страну и работают за границей, приобретают квартиры в рассрочку. Чаще всего в Тбилиси. Как оказалось, самый востребованный район – Сабуртало. Однако на подходе и Исани. Несмотря на то, что там еще даже фундамент не готов, уже продано 15 квартир. "Сегмент русских или других иностранцев в нашей компании мы видим больше в Батуми. В столице покупают квартиры эмигранты", – сказала Натия. Выставка будет проходить до 30 апреля. Хотите вы приобретать квартиру, есть ли у вас на это средства, советуем прийти на это мероприятие, ведь здесь представлены многие международные компании, представляющие от пент-хаусов до плитки для ремонта квартир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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