https://sputnik-georgia.ru/20230428/progulochnye-katera-i-paromy-v-gruzii-dolzhny-budut-proyti-obyazatelnuyu-registratsiyu-277135038.html
Прогулочные катера и паромы в Грузии должны будут пройти обязательную регистрацию
Прогулочные катера и паромы в Грузии должны будут пройти обязательную регистрацию
В законодательстве Грузии появится новый термин "транспортное средство внутренних вод" 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T07:01+0400
2023-04-28T07:01+0400
2023-04-28T07:01+0400
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агентство морского транспорта
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ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Весь водный транспорт, передвигающийся по рекам, водохранилищам и озерам Грузии с 1 января 2025 года будет подлежать обязательной регистрации, говорится в проекте поправок в закон "Об управлении и регулировании транспортной сферы", поступившем в парламент. Согласно поправкам в законодательстве Грузии появится новый термин "транспортное средство внутренних вод", под которым будет подразумеваться любое плавающее транспортное средство, которое передвигается по рекам, озерам и водохранилищам Грузии. Все такие транспортные средства до 1 января 2025 года будут обязаны пройти государственную регистрацию в Агентстве морского транспорта. В Грузии разработают новые правила безопасности водного транспорта >>Агентство морского транспорта также будет отвечать за расследование инцидентов связанных с подобным транспортом. Поправки также предусматривают введение штрафов с 1 января 2025 года. Так за повреждение транспорта внутренних вод будет предусмотрен штраф в размере от трех до шести минимальных оплат труда. В Грузии по законодательству размер минимальной оплаты труда при определении штрафов составляет 20 лари. А вот нарушение правил безопасности транспортном внутренних вод будет караться штрафом в размере 500 лари в первый раз и штрафом в размере 1 тысячи лари при повторном нарушении за год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, агентство морского транспорта, транспорт в грузии
грузия, новости, экономика, агентство морского транспорта, транспорт в грузии
Прогулочные катера и паромы в Грузии должны будут пройти обязательную регистрацию
В законодательстве Грузии появится новый термин "транспортное средство внутренних вод"
ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Весь водный транспорт, передвигающийся по рекам, водохранилищам и озерам Грузии с 1 января 2025 года будет подлежать обязательной регистрации, говорится в проекте поправок в закон "Об управлении и регулировании транспортной сферы", поступившем в парламент.
Согласно поправкам в законодательстве Грузии появится новый термин "транспортное средство внутренних вод", под которым будет подразумеваться любое плавающее транспортное средство, которое передвигается по рекам, озерам и водохранилищам Грузии.
Все такие транспортные средства до 1 января 2025 года будут обязаны пройти государственную регистрацию в Агентстве морского транспорта.
Агентство морского транспорта также будет отвечать за расследование инцидентов связанных с подобным транспортом.
Поправки также предусматривают введение штрафов с 1 января 2025 года. Так за повреждение транспорта внутренних вод будет предусмотрен штраф в размере от трех до шести минимальных оплат труда. В Грузии по законодательству размер минимальной оплаты труда при определении штрафов составляет 20 лари.
А вот нарушение правил безопасности транспортном внутренних вод будет караться штрафом в размере 500 лари в первый раз и штрафом в размере 1 тысячи лари при повторном нарушении за год.