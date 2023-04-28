https://sputnik-georgia.ru/20230428/voennyy-pokonchil-s-soboy-na-obekte-minoborony-gruzii---ministerstvo-277142271.html

Военный покончил с собой на объекте Минобороны Грузии – министерство

Военный покончил с собой на объекте Минобороны Грузии – министерство

По имеющейся информации, 45-летний сержант покончил с собой из-за семейного конфликта 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T11:19+0400

2023-04-28T11:19+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Сержант восточного командования Сил обороны Мамука Меладзе покончил жизнь самоубийством на одном из объектов Министерства обороны, начато расследование, сообщили в пресс-службе ведомства. По делу опрашиваются свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проводятся следственные действия. Министерство обороны выражает соболезнования семье и близким погибшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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