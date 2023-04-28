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Военный покончил с собой на объекте Минобороны Грузии – министерство
Военный покончил с собой на объекте Минобороны Грузии – министерство
По имеющейся информации, 45-летний сержант покончил с собой из-за семейного конфликта 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T11:19+0400
2023-04-28T11:19+0400
2023-04-28T11:34+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Сержант восточного командования Сил обороны Мамука Меладзе покончил жизнь самоубийством на одном из объектов Министерства обороны, начато расследование, сообщили в пресс-службе ведомства. По делу опрашиваются свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проводятся следственные действия. Министерство обороны выражает соболезнования семье и близким погибшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, оборона
Военный покончил с собой на объекте Минобороны Грузии – министерство
11:19 28.04.2023 (обновлено: 11:34 28.04.2023)
По имеющейся информации, 45-летний сержант покончил с собой из-за семейного конфликта
ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Сержант восточного командования Сил обороны Мамука Меладзе покончил жизнь самоубийством на одном из объектов Министерства обороны, начато расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Департамент военной полиции Министерства обороны Грузии начал расследование по факту самоубийства в соответствии с частью 1 статьи 115 уголовного кодекса, которая подразумевает самоубийство", – говорится в заявлении.
По делу опрашиваются свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проводятся следственные действия.
"Согласно первоначальной информации следствия, самоубийство, предположительно, связано с семейным конфликтом", – отмечено в заявлении.
Министерство обороны выражает соболезнования семье и близким погибшего.