https://sputnik-georgia.ru/20230428/vremya-prishlo--v-gruzii-zagovorili-o-smyagchenii-monetarnoy-politiki-277157033.html

Время пришло – в Грузии заговорили о смягчении монетарной политики

Время пришло – в Грузии заговорили о смягчении монетарной политики

Решение, смягчать монетарную политику или нет, Комитет монетарной политики Нацбанка примет в ходе заседания 10 мая 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T17:57+0400

2023-04-28T17:57+0400

2023-04-28T17:57+0400

грузия

экономика

новости

национальный банк грузии

инфляция

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Смягчение монетарной политики в Грузии будет зависеть от показателя инфляции за апрель текущего года, заявил исполняющий обязанности президента Национального банка Арчил Мествиришвили. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики, а в последние несколько месяцев оставляет ставку рефинансирования в размере 11%. По его словам, регулятор следит за тенденциями, и ему важно, что происходит в плане инфляции местных продуктов. Общая инфляция имеет тенденцию к резкому снижению, но в основном за счет импортной продукции. "Мы должны увидеть и тенденцию к снижению местной продукции, чтобы начать выход из жесткой монетарной политики", – сказал он. По словам и. о. главы Нацбанка, решение, смягчать монетарную политику или нет, Комитет монетарной политики примет в ходе заседания 10 мая. Годовая инфляция (март 2023 года к марту 2022 года) в Грузии составила 5,3% при целевом показателе 3%. Дефляция зафиксирована в марте в Грузии – новая статистика >>Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, инфляция, ставка рефинансирования