https://sputnik-georgia.ru/20230428/vspyshka-beshenstva-na-zapade-gruzii-v-martvili-vvodyat-karantin-277166334.html

Вспышка бешенства на западе Грузии: в Мартвили вводят карантин

Вспышка бешенства на западе Грузии: в Мартвили вводят карантин

Карантин будет действовать в радиусе десяти километров от очагов заражения, а в радиусе 12-13 километров проведут вакцинацию всех животных, после чего их... 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T22:55+0400

2023-04-28T22:55+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. В Мартвильском районе вводится ветеринарный карантин из-за подтвержденного случая бешенства, говорится в приказе губернатора Самегрело-Земо Сванети Георгия Гугучия. Бешенство 28 апреля подтвердилось у собаки, покусавшей в районе 22 человека. Согласно приказу, карантин будет действовать в радиусе десяти километров от очагов заражения, а в радиусе 12-13 километров проведут вакцинацию всех животных, после чего их изолируют на 60 дней. Также в это время будет запрещен выгул собак на территории действия карантина. На западе Грузии зафиксирован случай бешенства – что предпринимают власти >>Все места пребывания возможных зараженных животных будут продезинфицированы. Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%. Инкубационный период бешенства у животных, в частности у собак, обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего — 20-60 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мартвили

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