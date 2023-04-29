https://sputnik-georgia.ru/20230429/evrovidenie---2023-shansy-na-pobedu-u-gruzii-izmenilis-277178722.html

"Евровидение - 2023": шансы на победу у Грузии изменились

"Евровидение - 2023": шансы на победу у Грузии изменились

Иру Хечанова, по версии букмекеров, ухудшила свои позиции 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T20:25+0400

2023-04-29T20:25+0400

2023-04-29T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Букмекерские конторы обновили прогнозы на международный конкурс песни "Евровидение - 2023" – шансы на победу в Ливерпуле с 46% укрепила шведка Loreen с песней Tatoo.В преддверии престижного конкурса букмекеры, критики и музыкальные эксперты по традиции пытаются предсказать, кто выиграет Евровидение. Портал eurovisionworld.com представляет ТОП ставок на Евровидении - 2023, согласно крупнейшим букмекерским конторам.Для фаворитки букмекеров Loreen это уже не первое Евровидение. В 2012 году она одержала победу для Швеции с песней Euphoria, набрав 372 балла.Грузии букмекеры прочат лишь 17 позицию. Иру Хечанова, по версии букмекеров, ухудшила свои позиции. Ранее, а точнее - в начале апреля, Грузии прогнозировали 14 место. Первая десятка, по версии букмекеров, выглядит так:Конкурс, который в этом году состоится в 67 раз, пройдет в Ливерпуле 9, 11 и 13 мая. Представительница Грузии Иру Хечанова выступит 11 мая на втором полуфинальном вечере. Всего в "Евровидении - 2023" принимают участие 37 стран.Номер грузинской певице на "Евровидение-2023" подготовит австрийский режиссер >>Двадцатидвухлетняя Иру Хечанова споет на европейском конкурсе композицию Echo. Сценографию выступления участницы разработает австрийский режиссер Марвин Диетманн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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