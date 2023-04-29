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Лидер "Грузинской мечты": власти обязаны не допустить войны и хаоса
Лидер "Грузинской мечты": власти обязаны не допустить войны и хаоса
Грузинские власти должны действовать в интересах своего народа, заявил Мдинарадзе 29.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-29T16:20+0400
2023-04-29T16:20+0400
2023-04-29T17:29+0400
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Задачей каждого находящегося во власти является не допустить войны и хаоса, которых хотят в оппозиции, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Оппозиция 28 апреля анонсировала масштабные акции протеста с требованием смены власти в том случае, если Грузия не получит статус кандидата в ЕС. Он отметил, что грузинские власти должны действовать в интересах своего народа и не допустить войны и хаоса. "Кто бы ни был у власти, мы все обязаны защитить интересы народа – страна не должна включаться в войну, не должно быть хаоса. Эта страна не должна стать для одного из игроков маленькой пешкой, которой легко пожертвуют", – отметил Мдинарадзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. "Сила народа" раскрыла план США на парламентские выборы в Грузии 2024 года >>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта, еврокомиссия, мамука мдинарадзе, тбилиси, грузия, политика, новости
грузинская мечта, еврокомиссия, мамука мдинарадзе, тбилиси, грузия, политика, новости
Лидер "Грузинской мечты": власти обязаны не допустить войны и хаоса
16:20 29.04.2023 (обновлено: 17:29 29.04.2023)
Грузинские власти должны действовать в интересах своего народа, заявил Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Задачей каждого находящегося во власти является не допустить войны и хаоса, которых хотят в оппозиции, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Оппозиция 28 апреля анонсировала масштабные акции протеста с требованием смены власти в том случае, если Грузия не получит статус кандидата в ЕС.
"Их план таков: если Грузия не сможет получить статус кандидата, за этим последуют беспорядки, хаос, а после они придут к власти. И если успеют, и война не закончится, они готовы включиться в войну и пожертвовать страной ради интересов других", – сказал Мдинарадзе.
Он отметил, что грузинские власти должны действовать в интересах своего народа и не допустить войны и хаоса.
"Кто бы ни был у власти, мы все обязаны защитить интересы народа – страна не должна включаться в войну, не должно быть хаоса. Эта страна не должна стать для одного из игроков маленькой пешкой, которой легко пожертвуют", – отметил Мдинарадзе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.