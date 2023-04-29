https://sputnik-georgia.ru/20230429/sila-naroda-raskryla-plan-ssha-na-parlamentskie-vybory-v-gruzii-2024-goda-277174267.html

"Сила народа" раскрыла план США на парламентские выборы в Грузии 2024 года

"Сила народа" раскрыла план США на парламентские выборы в Грузии 2024 года

Самым показательным заявлением стали слова сенатора США Джин Шахин, отмечают в партии 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T14:17+0400

2023-04-29T14:17+0400

2023-04-29T14:17+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Власти США сделают все, чтобы не признать легитимность парламентских выборов 2024 года в Грузии, говорится в заявлении общественной организации "Сила народа". Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года по новой полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы есть только у двух партий в Грузии: у правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и ее главного оппонента "Единого национального движения". При этом разрыв между партиями небольшой. "Сила народа" отмечает, что самым показательным заявлением стало заявление сенатора США Джин Шахин. Сенатор-демократ Джин Шахин, которая в последние месяцы несколько раз посещала Грузию и встречалась с представителями НПО, оппозиции и правительства, заявила, что в Грузии идет внутренняя борьба между демократией и авторитаризмом. "Категорически неприемлемо" – в "Грузинской мечте" ответили на критику сенатора >>По ее словам, население Грузии хочет смотреть в сторону Запада, Европы, они хотят демократии. При этом Шахин отметила, что правительство Грузии "все больше движется к автократии". При этом организация за полтора года до выборов предсказала победу "Грузинской мечты". "Даже после 2024 года судьбой Грузии будет управлять не агентократия "Нацдвижения" без родины, а демократически избранное и патриотичное правительство", – говорится в заявлении. В правящей партии заявление сенатора также назвали неприемлемым. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>Американский сенатор сделала заявление в преддверии оглашения Евросоюзом решения о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступления в ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Посла США в Грузии обвинили в оскорблении государства >>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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