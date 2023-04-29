https://sputnik-georgia.ru/20230429/predsedatel-gruzinskoy-mechty-plany-oppozitsii-obrecheny-na-proval--277185662.html

Председатель "Грузинской мечты": планы оппозиции обречены на провал

Председатель "Грузинской мечты": планы оппозиции обречены на провал

Оппозиция попытается прибегнуть к радикальным мерам, напомнил Кобахидзе 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T23:06+0400

2023-04-29T23:06+0400

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еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Планы оппозиционных партий устроить волнения в Грузии обречены на провал, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Оппозиция 28 апреля анонсировала масштабные акции протеста с требованием смены власти в том случае, если Грузия не получит статус кандидата в члены ЕС. По его словам, власти Грузии не позволят развалить страну. "Мы точно никому не дадим возможности развалить страну. Подождем декабря. Надеемся, что в отличие от прошлого года, будет принято справедливое положительное решение. Так или иначе, планы оппозиции обречены на полное фиаско", – отметил он.При этом Кобахидзе подчеркнул, что оппозиция попытается прибегнуть к радикальным мерам. "Они попытаются это сделать. Они готовят актив для агрессивных действий, включая "коктейли Молотова". Таковы их планы. Однако государство находится на высоте, и как они не смогли устроить беспорядки в стране в прошлом году, так будет и в последующие. Мы не можем дать радикалам возможность развалить эту страну", – сказал Кобахидзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Лидер "Грузинской мечты": власти обязаны не допустить войны и хаоса >>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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еврокомиссия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, тбилиси, политика, грузия, новости