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Внеочередные и промежуточные выборы проходят в Грузии

Внеочередные и промежуточные выборы проходят в Грузии

Жители ряда муниципалитетов выбирают депутата парламента, двух мэров, а также депутатов местных советов 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T09:01+0400

2023-04-29T09:01+0400

2023-04-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. В ряде районов Грузии проходят внеочередные и промежуточные выборы. Голосование проходит на 165 участках и принять в нем могут 185 086 избирателей. На 117 участках выборы проходят в электронном формате – на них избиратели в бюллетенях закрашивают кружок рядом с выбранным кандидатом. На остальных участках голосование проходит в обычном режиме и там избиратели просто обводят номер рядом с выбранным кандидатом. Голосование продлится до 20:00. Первые результаты выборов станут известны уже к вечеру субботы. В случае участков, где проходит голосование в электронном режиме, предварительные результаты выборов станут известны сразу после закрытия участков. Кого выбираютВо время голосования жители Поти, Сенаки и Хоби выбирают депутата парламента от своего избирательного округа. В районах Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси жители отдают голоса за депутатов местных советов – сакребуло муниципалитетов. А в Цагери и Терджола проходят выборы мэров.Промежуточные выборы в Грузии: "Грузинская мечта" назвала своих кандидатов >>Конкуренция на выборах небольшая. Так, за одно место в парламенте Грузии борются всего два кандидата: Георгий Хахубия от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Бесик Цулеискири от партии "Свободная Грузия". В промежуточных выборах в сакребуло Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети и вовсе на выборах представлено только по одному кандидату. Михаил Гиоргадзе, Зураб Мухулишвили, Роин Небадзе и Иосеб Матурели представляют также правящую партию. В Ткибули же представителю "Грузинской мечты" Георгию Кереселидзе предстоит бороться за кресло депутата с независимым кандидатом Георгием Гагошидзе. А вот на выборах мэра и вовсе нет конкуренции: в Цагери и Терджола представлены только кандидаты правящей партии – Леван Залкалиани и Манучар Робакидзе. СМИ и наблюдатели За процессом выборов будут следить 55 наблюдателей от международных организаций и ЦИК 12 стран. Также наблюдать за выборами будут 258 наблюдателей от партий и 457 – от 22 местных организаций. Освещать процесс выборов будут 353 журналиста от 19 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ахалцихе, ткибули, кутаиси, грузинская мечта, промежуточные выборы 2023