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Грузинский саблист укрепил свое лидерство в мировом рейтинге
Грузинский саблист укрепил свое лидерство в мировом рейтинге
Грузинский саблист в десятом подряд престижном турнире неизменно входит в тройку лучших 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T12:26+0400
2023-04-30T12:26+0400
2023-04-30T13:01+0400
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сеул
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе после серебряной медали на Гран-при в Сеуле набрал 266 баллов и упрочил свое лидерство в мировом рейтинге Международной федерации фехтования. Грузин опережает своего ближайшего соперника венгра Арона Силага на 54 балла. До Гран-При в Сеуле этого разница была 23 балла. В финальном поединке грузинский спортсмен проиграл представителю Южной Кореи со счетом 14:15. Саблист Базадзе стал серебряным призером Кубка мира в Варшаве >>Саблист N1 рейтинга FIE, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), в десятом подряд престижном турнире (чемпионат мира, чемпионат Европы, Гран-при, Кубок мира) неизменно входит в тройку лучших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, сеул, южная корея, сандро базадзе
Грузинский саблист укрепил свое лидерство в мировом рейтинге
12:26 30.04.2023 (обновлено: 13:01 30.04.2023)
Грузинский саблист в десятом подряд престижном турнире неизменно входит в тройку лучших
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik.
Грузинский саблист Сандро Базадзе после серебряной медали на Гран-при в Сеуле набрал 266 баллов и упрочил свое лидерство в мировом рейтинге
Международной федерации фехтования.
Грузин опережает своего ближайшего соперника венгра Арона Силага на 54 балла. До Гран-При в Сеуле этого разница была 23 балла.
В финальном поединке грузинский спортсмен проиграл представителю Южной Кореи со счетом 14:15.
Саблист N1 рейтинга FIE, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), в десятом подряд престижном турнире (чемпионат мира, чемпионат Европы, Гран-при, Кубок мира) неизменно входит в тройку лучших.