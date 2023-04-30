https://sputnik-georgia.ru/20230430/gruzinskiy-sablist-ukrepil-svoe-liderstvo-v-mirovom-reytinge-277188628.html

Грузинский саблист укрепил свое лидерство в мировом рейтинге

Грузинский саблист укрепил свое лидерство в мировом рейтинге

Грузинский саблист в десятом подряд престижном турнире неизменно входит в тройку лучших 30.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе после серебряной медали на Гран-при в Сеуле набрал 266 баллов и упрочил свое лидерство в мировом рейтинге Международной федерации фехтования. Грузин опережает своего ближайшего соперника венгра Арона Силага на 54 балла. До Гран-При в Сеуле этого разница была 23 балла. В финальном поединке грузинский спортсмен проиграл представителю Южной Кореи со счетом 14:15. Саблист Базадзе стал серебряным призером Кубка мира в Варшаве >>Саблист N1 рейтинга FIE, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), в десятом подряд престижном турнире (чемпионат мира, чемпионат Европы, Гран-при, Кубок мира) неизменно входит в тройку лучших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, сеул, южная корея, сандро базадзе