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Премьер: грузинская армия – главный гарант защиты страны
Премьер: грузинская армия – главный гарант защиты страны
Правительство Грузии делает все для того, чтобы еще больше усилить грузинскую армию, заявил премьер 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T15:52+0400
2023-04-30T15:52+0400
2023-04-30T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинская армия – крепкая опора, главный гарант защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на мероприятии, посвященном 32 годовщине Сил обороны Грузии на базе в Вазиани (близ Тбилиси). Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию начался 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета. Как отметил Гарибашвили, правительство делает сегодня все для усиления грузинской армии. "Грузинская армия достойна всего самого наилучшего, наш долг – максимально ценить ваши заслуги и вашу достойную службу. Правительство Грузии делает все для того, чтобы еще больше усилить грузинскую армию, чтобы ценить службу каждого из вас", – сказал Гарибашвили. Кроме того, премьер-министр отметил, что сегодня очень сложное время во всем мире.В Грузии решили отменить платную отсрочку от армии >> Он поблагодарил международных партнеров Грузии, США, страны-члены НАТО – "всех, кто помогал и помогает укреплять грузинскую армию". Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимают активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово и Ираке. На сегодняшний день грузинские военные участвуют в миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане. Кроме того, Грузия представлена в миссия в ЦАР и Мали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, вазиани, нато, силы обороны грузии, министерство обороны грузии
Премьер: грузинская армия – главный гарант защиты страны
15:52 30.04.2023 (обновлено: 16:25 30.04.2023)
Правительство Грузии делает все для того, чтобы еще больше усилить грузинскую армию, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинская армия – крепкая опора, главный гарант защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на мероприятии, посвященном 32 годовщине Сил обороны Грузии на базе в Вазиани (близ Тбилиси).
Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию начался 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что грузинская армия является прочной опорой и главным гарантом защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Сегодня я хотел бы склониться перед памятью всех павших воинов-героев, на борьбе и самоотверженности которых держится свобода и будущее нашей страны. Их борьба усилила грузинскую идентичность", – заявил премьер.
Как отметил Гарибашвили, правительство делает сегодня все для усиления грузинской армии.
"Грузинская армия достойна всего самого наилучшего, наш долг – максимально ценить ваши заслуги и вашу достойную службу. Правительство Грузии делает все для того, чтобы еще больше усилить грузинскую армию, чтобы ценить службу каждого из вас", – сказал Гарибашвили.
Кроме того, премьер-министр отметил, что сегодня очень сложное время во всем мире.
Он поблагодарил международных партнеров Грузии, США, страны-члены НАТО – "всех, кто помогал и помогает укреплять грузинскую армию".
Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимают активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово и Ираке. На сегодняшний день грузинские военные участвуют в миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане. Кроме того, Грузия представлена в миссия в ЦАР и Мали.