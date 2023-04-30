https://sputnik-georgia.ru/20230430/prezident-den-kogda-my-osoznaem-v-chem-zaklyuchaetsya-prednaznachenie-armii-gruzii-277195228.html

Президент: день, когда мы осознаем, в чем заключается предназначение армии Грузии

Президент: день, когда мы осознаем, в чем заключается предназначение армии Грузии

У сил обороны Грузии появляется все больше различных задач и обязанностей по защите безопасности страны, заявила президент 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T17:16+0400

2023-04-30T17:16+0400

2023-04-30T17:16+0400

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саломе зурабишвили

министерство обороны грузии

силы обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Это день, когда мы осознаем, в чем заключается предназначение сил обороны страны, их неоценимая служба стране не только во время войны, но и в мирное время, каждый день или каждую минуту, заявила президент Саломе Зурабишвили в связи с 32-летием Вооруженных сил Грузии. Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию начался 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета. По словам Зурабишвили, у сил обороны Грузии появляется все больше различных задач и обязанностей по защите безопасности страны перед лицом современных глобальных угроз, в частности кибербезопасности. Президент почтила память и выразила благодарность павшим в войнах за независимость Грузии солдатам. Премьер: грузинская армия – главный гарант защиты страны >>"Сегодня день, чтобы почтить их память, день, чтобы выразить благодарность их семьям. Отдельное спасибо нашим ветеранам. Я, как Верховный главнокомандующий этой страны, подтверждаю свое уважение, благодарность и доверие", – сказала Зурабишвили. Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимают активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово и Ираке. На сегодняшний день грузинские военные участвуют в миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане. Кроме того, Грузия представлена в миссия в ЦАР и Мали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , министерство обороны грузии, силы обороны грузии