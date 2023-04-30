https://sputnik-georgia.ru/20230430/prezident-den-kogda-my-osoznaem-v-chem-zaklyuchaetsya-prednaznachenie-armii-gruzii-277195228.html
Президент: день, когда мы осознаем, в чем заключается предназначение армии Грузии
Президент: день, когда мы осознаем, в чем заключается предназначение армии Грузии
У сил обороны Грузии появляется все больше различных задач и обязанностей по защите безопасности страны, заявила президент 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T17:16+0400
2023-04-30T17:16+0400
2023-04-30T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Это день, когда мы осознаем, в чем заключается предназначение сил обороны страны, их неоценимая служба стране не только во время войны, но и в мирное время, каждый день или каждую минуту, заявила президент Саломе Зурабишвили в связи с 32-летием Вооруженных сил Грузии. Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию начался 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета. По словам Зурабишвили, у сил обороны Грузии появляется все больше различных задач и обязанностей по защите безопасности страны перед лицом современных глобальных угроз, в частности кибербезопасности. Президент почтила память и выразила благодарность павшим в войнах за независимость Грузии солдатам. Премьер: грузинская армия – главный гарант защиты страны >>"Сегодня день, чтобы почтить их память, день, чтобы выразить благодарность их семьям. Отдельное спасибо нашим ветеранам. Я, как Верховный главнокомандующий этой страны, подтверждаю свое уважение, благодарность и доверие", – сказала Зурабишвили. Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимают активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово и Ираке. На сегодняшний день грузинские военные участвуют в миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане. Кроме того, Грузия представлена в миссия в ЦАР и Мали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , министерство обороны грузии, силы обороны грузии
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , министерство обороны грузии, силы обороны грузии
Президент: день, когда мы осознаем, в чем заключается предназначение армии Грузии
У сил обороны Грузии появляется все больше различных задач и обязанностей по защите безопасности страны, заявила президент
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Это день, когда мы осознаем, в чем заключается предназначение сил обороны страны, их неоценимая служба стране не только во время войны, но и в мирное время, каждый день или каждую минуту, заявила президент Саломе Зурабишвили в связи с 32-летием Вооруженных сил Грузии.
Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию начался 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета.
"Этот день не является и не должен быть только днем формальностей, церемоний или речей, наполненных патетикой, этот день для страны с такой историей, как Грузия во главе, означает, что мы полностью понимаем и ценим огромное значение сил обороны на протяжении веков в обретении, сохранении и поддержании независимости нашей страны," – заявила президент.
По словам Зурабишвили, у сил обороны Грузии появляется все больше различных задач и обязанностей по защите безопасности страны перед лицом современных глобальных угроз, в частности кибербезопасности.
Президент почтила память и выразила благодарность павшим в войнах за независимость Грузии солдатам.
"Сегодня день, чтобы почтить их память, день, чтобы выразить благодарность их семьям. Отдельное спасибо нашим ветеранам. Я, как Верховный главнокомандующий этой страны, подтверждаю свое уважение, благодарность и доверие", – сказала Зурабишвили.
Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимают активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово и Ираке. На сегодняшний день грузинские военные участвуют в миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане. Кроме того, Грузия представлена в миссия в ЦАР и Мали.