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Президент: день, когда мы осознаем, в чем заключается предназначение армии Грузии
Президент: день, когда мы осознаем, в чем заключается предназначение армии Грузии
У сил обороны Грузии появляется все больше различных задач и обязанностей по защите безопасности страны, заявила президент 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T17:16+0400
2023-04-30T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Это день, когда мы осознаем, в чем заключается предназначение сил обороны страны, их неоценимая служба стране не только во время войны, но и в мирное время, каждый день или каждую минуту, заявила президент Саломе Зурабишвили в связи с 32-летием Вооруженных сил Грузии. Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию начался 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета. По словам Зурабишвили, у сил обороны Грузии появляется все больше различных задач и обязанностей по защите безопасности страны перед лицом современных глобальных угроз, в частности кибербезопасности. Президент почтила память и выразила благодарность павшим в войнах за независимость Грузии солдатам. Премьер: грузинская армия – главный гарант защиты страны &gt;&gt;"Сегодня день, чтобы почтить их память, день, чтобы выразить благодарность их семьям. Отдельное спасибо нашим ветеранам. Я, как Верховный главнокомандующий этой страны, подтверждаю свое уважение, благодарность и доверие", – сказала Зурабишвили. Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимают активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово и Ираке. На сегодняшний день грузинские военные участвуют в миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане. Кроме того, Грузия представлена в миссия в ЦАР и Мали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , министерство обороны грузии, силы обороны грузии
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , министерство обороны грузии, силы обороны грузии

Президент: день, когда мы осознаем, в чем заключается предназначение армии Грузии

17:16 30.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer / Американские бронемашины МаххРго (International) класса MRAP с противоминной защитой
Американские бронемашины МаххРго (International) класса MRAP с противоминной защитой - Sputnik Грузия, 1920, 30.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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У сил обороны Грузии появляется все больше различных задач и обязанностей по защите безопасности страны, заявила президент
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Это день, когда мы осознаем, в чем заключается предназначение сил обороны страны, их неоценимая служба стране не только во время войны, но и в мирное время, каждый день или каждую минуту, заявила президент Саломе Зурабишвили в связи с 32-летием Вооруженных сил Грузии.
Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию начался 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета.

"Этот день не является и не должен быть только днем формальностей, церемоний или речей, наполненных патетикой, этот день для страны с такой историей, как Грузия во главе, означает, что мы полностью понимаем и ценим огромное значение сил обороны на протяжении веков в обретении, сохранении и поддержании независимости нашей страны," – заявила президент.

По словам Зурабишвили, у сил обороны Грузии появляется все больше различных задач и обязанностей по защите безопасности страны перед лицом современных глобальных угроз, в частности кибербезопасности.
Президент почтила память и выразила благодарность павшим в войнах за независимость Грузии солдатам.
Премьер: грузинская армия – главный гарант защиты страны >>
"Сегодня день, чтобы почтить их память, день, чтобы выразить благодарность их семьям. Отдельное спасибо нашим ветеранам. Я, как Верховный главнокомандующий этой страны, подтверждаю свое уважение, благодарность и доверие", – сказала Зурабишвили.
Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимают активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово и Ираке. На сегодняшний день грузинские военные участвуют в миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане. Кроме того, Грузия представлена в миссия в ЦАР и Мали.
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