https://sputnik-georgia.ru/20230430/proyavilis-vse-plyusy-i-minusy--mdinaradze-o-promezhutochnykh-vyborakh-v-gruzii-277188783.html

Проявились все плюсы и минусы – Мдинарадзе о промежуточных выборах в Грузии

Проявились все плюсы и минусы – Мдинарадзе о промежуточных выборах в Грузии

Промежуточные выборы в парламент и муниципальные органы, а также внеочередные выборы мэров состоялись в Грузии в субботу 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T11:53+0400

2023-04-30T11:53+0400

2023-04-30T13:00+0400

грузия

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мамука мдинарадзе

грузинская мечта

промежуточные выборы 2023

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Выборы 29 апреля прошли в тестовом режиме, и проявились все плюсы и минусы, которые могли быть во время проведения электронных выборов, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге. Промежуточные выборы в парламент и муниципальные органы, а также внеочередные выборы мэров состоялись в Грузии 29 апреля. Участки для голосования открылись в субботу. Избиратели голосовали на 164 участках. Выборы прошли по электронной системе. При этом впервые в истории система электронного голосования была применена в крупном масштабе. Центризбирком Грузии опубликовал предварительные итоги промежуточных выборов. Подсчитаны голоса избирателей с 117 участков из 164. В борьбе за место депутата парламента Грузии от округа Поти, Сенаки и Хоби лидирует кандидат от "Грузинской мечты" Георгий Хахубия, набравший 95,304% голосов. На выборах депутатов в местные совещательные органы в Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети было представлено только по одному кандидату от правящей партии. По предварительным итогам, Михаил Гиоргадзе в Кутаиси набрал 5 331 голос, Зураб Мухулишвили в Гурджаани – 1 341 голосов (100%), Роин Небадзе в Ахалцихе – 463 голоса (100%), Иосеб Матурели в Тианенти – 345 голосов (100%). Выборы 2023 в Грузии: известны предварительные итоги голосования >>В Ткибули же представитель "Грузинской мечты" Георгий Кереселидзе получил 86,62% голосов, тогда как независимый кандидат Георгий Гагошидзе – 13,38% голосов. Леван Залкалиани, баллотирующийся единственным кандидатом на пост мэра Цагери и представляющий "Грузинскую мечту", получил 2 158 голосов, а единственный кандидат на пост мэра Терджола, также от правящей силы, Манучар Робакидзе – 9 559 голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, промежуточные выборы 2023