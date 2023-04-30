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Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов

На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме 30.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.По информации ведомства, ограничение действует из-за снегопада на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Для остального вида автотранспорта движение свободное.На дороге к Верхнему Ларсу введут ограничения: тоннель Девдораки будет закрыт>>По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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