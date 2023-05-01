https://sputnik-georgia.ru/20230501/den-pamyati-matrony-moskovskoy-2023-chudesa-i-predskazaniya-svyatoy-277242503.html

День памяти Матроны Московской 2023: чудеса и предсказания святой

День памяти Матроны Московской 2023: чудеса и предсказания святой

Православная церковь 2 мая отмечает день праведной кончины блаженной Матроны Московской – одной из самых почитаемых в России святых 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T18:17+0400

2023-05-01T18:17+0400

2023-05-01T18:17+0400

справки

россия

святая матрона

календарь религиозных праздников

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О многочисленных чудесах, произошедших благодаря Матроне Московской, которой Господь даровал милость помогать людям, сказано в житии святой. Кто такая Матрона Московская: о чудесах и предсказаниях святой читайте в Sputnik Грузия. Матрона Московская Родилась будущая провидица в 1885-м в Тульской губернии. Матрону, появившуюся на свет без глаз, Господь наделил духовным зрением, а также даром предсказания и исцеления – уже в детстве ей были известны как человеческие грехи и преступления, так и мысли людей. По молитвам Матроны больные исцелялись – за помощью к безглазой девочке приходили не только из окрестных сел, но и со всего уезда, и даже из других губерний. В Москву Матрона перебралась в 1925-м, где и жила до конца жизни, исцеляя больных и утешая несчастных. Матрона Московская скончалась в 1952-м, а мощи блаженной обрели в 1998-м и перенесли их с Даниловского кладбища в Покровский женский ставропигиальный монастырь. К лику местночтимых святых Матрону Московскую причислили 2 мая 1999 года, а общецерковное прославление состоялось в октябре 2004 года. По сей день в Покровский монастырь ежедневно приходят тысячи верующих, чтобы поклониться мощам блаженной Матроны и попросить святую о помощи. Чудеса и предсказания К Матроне Московской люди приходили в надежде на исцеление и утешение, и святая, ходатайствуя за них перед Господом, творила чудеса. Так, святая Матрона исцелила мужчину, жившего в четырех километрах от ее родного села Себино, который не мог ходить. Мужчина по велению блаженной полз к ней всю дорогу, а ушел от нее на своих ногах. Матрона помогала людям безвозмездно, подчеркивая, что им по ее молитвам помогает Бог. Приходившие исцелялись, выпив воду, над которой Матрона читала молитву, или окропленные ею. Один из таких случаев, произошедший в 1946-м, рассказала Зинаида Жданова – послушница Матроны, которая ухаживала за провидицей. По рассказу Ждановой, к Матроне привели женщину, не верившую в Бога. Женщина, занимающая высокое положение, была в отчаянии – муж на фронте погиб, а единственного сына, который сошел с ума, не смогли вылечить даже известные европейские врачи. Попросив воды, Матрона в присутствии несчастной матери стала громко над ней читать молитву. Подавая эту воду, предсказательница велела женщине немедленно ехать в психиатрическую больницу и плеснуть воду в лицо больному, чтобы она попала ему в глаза и в рот. При этом посоветовала договориться с санитарами, чтобы они крепко его держали в этот момент, так как больной будет вырываться. Безутешная мать четко выполнила все рекомендации Матроны Московской, и вскоре ее сына выписали. Матрона Московская исцелила при жизни многих, а ее предсказания и мудрые советы помогали людям в решении различных жизненных проблем. Много чудес по молитвам к Святой Матроне происходит и сегодня – она продолжает исцелять болезни, помогать в сохранении семьи и рождении ребенка бездетным парам, которые приходят поблагодарить матушку за совершенные чудеса. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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справки , россия, святая матрона, календарь религиозных праздников