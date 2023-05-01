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Депортация граждан Грузии из ЕС – новые данные МВД
Депортация граждан Грузии из ЕС – новые данные МВД
Более половины граждан Грузии, депортированных из ЕС, были выдворены из Германии 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T12:33+0400
2023-05-01T12:33+0400
2023-05-01T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Страны Евросоюза в первом квартале 2023 года приняли решение о депортации на родину 1 196 грузинских граждан, шестерых из которых Грузия отказалась принимать в рамках Соглашения о реадмиссии, говорится в материалах МВД Грузии.Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии – 788 человек, затем идут Франция – 149, Греция – 57, Швейцария – 38, Голландия – 35, Бельгия – 26, Польша – 20.Между тем, согласно данным МВД, шестерым из депортированных власти Грузии отказали в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии.Нелегальная миграция и борьба с преступностью – что обсудили главы МВД Грузии и Германии>>C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц".Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих. Кроме того, ужесточена процедура смены фамилии и введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, грузия - ес
Депортация граждан Грузии из ЕС – новые данные МВД
12:33 01.05.2023 (обновлено: 14:48 01.05.2023)
Более половины граждан Грузии, депортированных из ЕС, были выдворены из Германии
ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Страны Евросоюза в первом квартале 2023 года приняли решение о депортации на родину 1 196 грузинских граждан, шестерых из которых Грузия отказалась принимать в рамках Соглашения о реадмиссии, говорится в материалах МВД Грузии.
Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии – 788 человек, затем идут Франция – 149, Греция – 57, Швейцария – 38, Голландия – 35, Бельгия – 26, Польша – 20.
Между тем, согласно данным МВД, шестерым из депортированных власти Грузии отказали в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии.
C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц".
Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим.
В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.
Кроме того, ужесточена процедура смены фамилии и введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.