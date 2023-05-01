https://sputnik-georgia.ru/20230501/eto-psikhologicheskoe-davlenie-na-detey--gabuniya-ob-aktsiyakh-roditeley-s-akhondroplaziey-277235449.html

Это психологическое давление на детей – Габуния об акциях для пациентов с ахондроплазией

Это психологическое давление на детей – Габуния об акциях для пациентов с ахондроплазией

Власти Грузии готовы оплатить медикамент для лечения ахондроплазии после окончания испытаний, но родители настаивают на немедленном финансировании и устраивают... 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T17:14+0400

2023-05-01T17:14+0400

2023-05-01T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния призвала родителей детей с ахондроплазией (генетическая низкорослость) продолжить работу в формате диалога, чтобы не травмировать протестами маленьких пациентов с редким заболеванием.Родители детей с ахондроплазией проводят перманентные акции с требованием обеспечить их детей первым в мире препаратом от редкого заболевания. К акциям присоединились оппозиционные политики и представители общественности. Часть родителей ночует на улице около здания правительства Грузии и не планирует расходиться, пока их требование не будет выполнено.На протяжении многих лет было профинансировано множество лекарств и медицинских услуг, но подобного фона в стране не было, отметила она. Подобно другим странам, Минздрав Грузии прошел консультации, в какой форме стоит подписать договор, чтобы получить гарантированное качество и безопасность для детей, узнать о рисках, а в долгосрочной перспективе – продолжение поставок, сообщила Габуния.Для получения дополнительной и более детальной информации о медикаменте Габуния обратилась к европейскому обществу по редким заболеваниям, однако получение ответа потребует определенного времени.Грузинские медики готовы за месяц разработать протокол лечения редкого заболевания>>Вопрос детей с редкими заболеваниями стал актуальным в Грузии после того, как родители детей с этим редким заболеванием начали проводить перманентные акции протеста с требованием профинансировать для их детей первый в мире препарат против "карликовости". В правительстве готовы выделить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его рекомендует ВОЗ.Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей.Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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