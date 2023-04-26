https://sputnik-georgia.ru/20230426/gruzinskie-mediki-gotovy-za-mesyats-razrabotat-protokol-lecheniya-redkogo-zabolevaniya-277097554.html

Грузинские медики готовы за месяц разработать протокол лечения редкого заболевания

Грузинские медики готовы за месяц разработать протокол лечения редкого заболевания

Родители детей с ахондроплазией добиваются от государства финансирования единственного в мире препарата для лечения заболевания 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T18:39+0400

2023-04-26T18:39+0400

2023-04-26T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Медицинская группа, занимающаяся проблемами редкого заболевания ахондроплазии, готова разработать протокол лечения этого заболевания в течение месяца, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Родители детей с этим редким заболеванием проводят в Тбилиси перманентные акции протеста и требуют от государства профинансировать для их детей первый в мире препарат против "карликовости". В правительстве готовы выделить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его рекомендует ВОЗ. Протокол будет состоять из многих направлений и станет полноценной схемой ведения лечения детей с ахондроплазией, отметила она.Спустя несколько дней у рабочей группы будет больше ясности насчет того, какой путь избрать в отношении медикамента, отметила она.На вопрос, когда дети смогут получить новый препарат, Габуния ответила, что "это займет некоторое время". Опыт европейских стран и разработка протокола в течение месяца станут основой для принятия решения, отметила она. Между тем, по словам Габуния, на встрече было решено незамедлительно оценить симптомы детей с ахондроплазией, и удовлетворить их потребности как в Грузии, так и за рубежом.По вопросу детей с ахондроплазией работают две группы: Совет по редким заболеваниям с широким профилем, вторая – рабочая группа, которая работает над протоколом, сообщила заместитель министра. "Дело не в деньгах" – премьер Грузии обратился к родителям детей с редким заболеванием>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал, что Минздрав будет на постоянной связи с компанией-производителем, с ВОЗ, со странами Европы, США, и как только решится данный вопрос и несколько стран начнут лечение по этому гайдлайну, то Грузия присоединится к данной программе. Препарат "Воксзого" (Восоритид) был разработан в 2021 году. В начале апреля 2023 года Координационный совет по редким заболеваниям не выдал положительную рекомендацию Минздраву на закупку препарата для лечения ахондроплазии. В Минздраве Грузии неоднократно заявляли, что как только несколько стран Евросоюза начнут внедрять препарат у себя в странах до сентября, ведомство начнет переговоры с поставщиками. Тем временем представитель ведомства подчеркнула, что лекарство не лечит заболевание, а только способствует росту среди детей с этим диагнозом. Главврач детской больницы: о долгосрочном эффекте "Воксзого" говорить рано>>Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей. Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, минздрав