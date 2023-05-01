https://sputnik-georgia.ru/20230501/popytka-prodat-uran-v-gruzii-za-2-mln-dollarov--krug-zaderzhannykh-mozhet-uvelichitsya-277243375.html

Попытка продать уран в Грузии за 2 млн долларов – круг задержанных может увеличиться

Попытка продать уран в Грузии за 2 млн долларов – круг задержанных может увеличиться

По данным СМИ, задержан 52-летний житель грузинского села с ОВЗ 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T18:37+0400

2023-05-01T18:37+0400

2023-05-01T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Число задержанных по делу о попытке продажи урана за 2 млн долларов в портовом городе Поти может увеличиться, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на прокурора Майю Силагадзе . Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности Грузии задержали одного человека по факту попытки незаконной продажи радиоактивного вещества – урана. По данным СМИ, задержан житель села Кведа Чхороцку 52-летний Илья Белтания. "Следствием получены определенные доказательства относительно того, откуда у указанного лица появилось это радиоактивное вещество. Однако в интересах следствия, учитывая, что расследование только началось и соответствующие процессуальные действия еще проводятся, нецелесообразно публично обнародовать эту информацию", – заявила Силагадзе. Уран за 2 млн долларов – в Грузии пресечена продажа радиоактивного вещества>>Изъято радиоактивное вещество, уран, контакт с которыми опасен для здоровья человека, отметила она. Как рассказала мать задержанного, в их доме уже провели обыск, но ничего не было изъято. По словам соседей, 52-летний мужчина является лицом с ОВЗ и большую часть времени проводил дома. Расследование ведется по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами". Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.Следствие ведет департамент контрразведки Службы государственной безопасности. Задержание произошло при сотрудничестве с Прокуратурой Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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