https://sputnik-georgia.ru/20230501/posol-es-net-dokazatelstv-togo-chto-gruziya-pomogaet-rossii-obkhodit-sanktsii--277230898.html

Посол ЕС: нет доказательств того, что Грузия помогает России обходить санкции

Посол ЕС: нет доказательств того, что Грузия помогает России обходить санкции

Оппозиционный телеканал назвал грузинский рынок оазисом для российских компаний, находящихся под санкциями 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T16:56+0400

2023-05-01T16:56+0400

2023-05-01T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Доказательств того, что территория Грузии и грузинские компании используются для обхода международных санкций, у Евросоюза нет, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Оппозиционный телеканал "Мтавари" обвинил власти Грузии в нарушении международных санкций, после того как выяснилось, что тбилисская муниципальная компания "Тбилсервис групп" приобрела дорогоуборочные машины российского производителя "Камаз". Телеканал назвал грузинский рынок оазисом для российских компаний, находящихся под санкциями.Дипломат отметил, что Грузия применяет некоторые введенные Евросоюзом против России санкции. "Одним из элементов нашей многосторонней политики в отношении России являются санкции. Соглашение о новом пакете санкций составляется всеми 27 государствами-членами ЕС, и мы также реализуем его вместе с нашими международными партнерами. Я знаю, что разные страны по-разному вносят свой вклад в это совместное дело. Грузия применяет некоторые наши санкции, но не все", – отметил Герчинский. Все в рамках закона – Каладзе разъяснил почему мэрия Тбилиси закупила "Камаз">>Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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