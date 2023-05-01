https://sputnik-georgia.ru/20230501/vse-v-ramkakh-zakona---kaladze-razyasnil-pochemu-meriya-tbilisi-zakupila-kamaz-277231782.html
Все в рамках закона – Каладзе разъяснил почему мэрия Тбилиси закупила "Камаз"
Все в рамках закона – Каладзе разъяснил почему мэрия Тбилиси закупила "Камаз"
Оппозиционный телеканал назвал грузинский рынок "оазисом" для российских компаний 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T14:58+0400
2023-05-01T14:58+0400
2023-05-01T15:15+0400
грузия
новости
каха каладзе
тбилсервис групп
тбилиси
антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik.Тбилисская мэрия объявляет тендеры в соответствии с законом и не имеет права каким-либо образом ограничивать участников, заявил мэр столицы Каха Каладзе, комментируя обвинения, связанные с закупкой автомобилей "Камаз". Оппозиционный телеканал "Мтавари" обвинил грузинские власти в нарушении международных санкций, после того как выяснилось, что муниципальная компания "Тбилсервис групп" закупила спецтехнику у российской компании "Камаз", которая еще с марта 2022 года находится под санкциями. "Мтавари" назвал грузинский рынок "оазисом" для российских компаний, находящихся под санкциями. Как подчеркнул градоначальник, если у компании как у грузинской, так и иностранной, есть какие-либо проблемы, то она не может участвовать в тендере. Тбилиси становится чище – в городе приступили к очистке подземных переходов>>Тендер на закупку спецтехники объявила столичная Служба очистки "Тбилисервис групп". В тендере приняла участие дилер ОАО "Камаз" в Грузии – компания ООО "Бизнес Групп 2010" (ранее ООО "Саккамазавтоцентр"). Она является официальным представителем "Камаз" с 1995 года. Только ООО "Бизнес Групп 2010" имеет авторизованный сервисный центр, через который осуществляется закупка машин, замена поврежденных деталей на оригинальные запчасти. По информации телеканала "Мтавари", санкции в отношении ОАО "Камаза" были введены в марте 2022 года рядом стран, в том числе США, ЕС, а договор с компанией-дилером был подписан в сентябре 2022 года. С 24 апреля 2023 года мэрия Тбилиси запустила новый проект, в рамках которого более 100 улиц столицы убирают с помощью специальной техники. Осуществляют программу сотрудники компании "Тбилсервис групп". Для уборки улиц мэрия закупила 15 единиц современной техники, всего работает 20 единиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, каха каладзе, тбилсервис групп, тбилиси, антироссийские санкции
грузия, новости, каха каладзе, тбилсервис групп, тбилиси, антироссийские санкции
Все в рамках закона – Каладзе разъяснил почему мэрия Тбилиси закупила "Камаз"
14:58 01.05.2023 (обновлено: 15:15 01.05.2023)
Оппозиционный телеканал назвал грузинский рынок "оазисом" для российских компаний
ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik.Тбилисская мэрия объявляет тендеры в соответствии с законом и не имеет права каким-либо образом ограничивать участников, заявил мэр столицы Каха Каладзе, комментируя обвинения, связанные с закупкой автомобилей "Камаз".
Оппозиционный телеканал "Мтавари" обвинил грузинские власти в нарушении международных санкций, после того как выяснилось, что муниципальная компания "Тбилсервис групп" закупила спецтехнику у российской компании "Камаз", которая еще с марта 2022 года находится под санкциями. "Мтавари" назвал грузинский рынок "оазисом" для российских компаний, находящихся под санкциями.
"Мэрия Тбилиси не определяет, у какой компании должна быть приобретена техника, и по закону не имеет права определять, из какой страны или какой фирмы должна быть техника. Мэрия Тбилиси объявляет соответствующий тендер, который предусмотрен законом", – заявил Каладзе.
Как подчеркнул градоначальник, если у компании как у грузинской, так и иностранной, есть какие-либо проблемы, то она не может участвовать в тендере.
Тендер на закупку спецтехники объявила столичная Служба очистки "Тбилисервис групп". В тендере приняла участие дилер ОАО "Камаз" в Грузии – компания ООО "Бизнес Групп 2010" (ранее ООО "Саккамазавтоцентр"). Она является официальным представителем "Камаз" с 1995 года.
Только ООО "Бизнес Групп 2010" имеет авторизованный сервисный центр, через который осуществляется закупка машин, замена поврежденных деталей на оригинальные запчасти.
По информации телеканала "Мтавари", санкции в отношении ОАО "Камаза" были введены в марте 2022 года рядом стран, в том числе США, ЕС, а договор с компанией-дилером был подписан в сентябре 2022 года.
С 24 апреля 2023 года мэрия Тбилиси запустила новый проект, в рамках которого более 100 улиц столицы убирают с помощью специальной техники. Осуществляют программу сотрудники компании "Тбилсервис групп". Для уборки улиц мэрия закупила 15 единиц современной техники, всего работает 20 единиц.