https://sputnik-georgia.ru/20230501/premer-gruziya-gotova-podelitsya-opytom-provedeniya-uspeshnykh-reform-277244616.html

Премьер: Грузия готова поделиться опытом проведения успешных реформ

Премьер: Грузия готова поделиться опытом проведения успешных реформ

Премьер заявил, что развитие глобального партнерства является одним из приоритетов правительства Грузии 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T19:44+0400

2023-05-01T19:44+0400

2023-05-01T19:44+0400

грузия

новости

политика

реформы

ираклий гарибашвили

оон

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Грузия готова поделиться опытом проведения успешных реформ, признанных международным сообществом, с другими странами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с постоянными представителями различных стран в ООН, сообщает пресс-служба администрации правительства. Во встрече приняли участие представители Бенина, Коморы, Конго, Доминиканской республики, Ливии, Сент-Луиса. Цель визита послов – обмен информацией о развитии страны, экономических возможностях и реформах. На встрече была рассмотрена динамика сотрудничества между странами, подчеркнута важность укрепления сотрудничества на основе общих интересов. В Евросоюзе признали успехи Грузии в проведении реформ >>Премьер-министр Гарибашвили отметил, что развитие глобального партнерства является одним из приоритетов правительства Грузии. Грузия уже несколько лет принимает постоянных представителей разных стран в ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, реформы, ираклий гарибашвили, оон