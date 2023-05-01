https://sputnik-georgia.ru/20230501/primety-na-ioanna-vetkhopeschernika-2023-chto-nelzya-delat-2-maya-277247301.html

Приметы на Иоанна Ветхопещерника 2023: что нельзя делать 2 мая?

Приметы на Иоанна Ветхопещерника 2023: что нельзя делать 2 мая?

Православная церковь 2 мая поминает Иоанна Ветхопещерника, прославившегося подвижнической жизнью в восьмом веке 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T22:01+0400

2023-05-01T22:01+0400

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Православные 2 мая также отмечает день памяти блаженной Матроны Московской, одной из самых почитаемых и известных святых в России. Что нельзя делать на Иоанна Ветхопещерника и какие народные приметы связаны со 2 мая, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Иоанна Ветхопещерника делать тяжелую работу – по народным приметам можно в свою жизнь притянуть сложный период, с которым справиться будет трудно. На Иоанна Ветхопещерника нельзя ходить в баню – это плохая примета, притягивающая неприятности. Однако ходить 2 мая в грязной и старой одежде нельзя – по приметам, как встретишь 2 мая, так весь год и проживешь. Грубить, сквернословить и обижать стариков на Иоанна Ветхопещерника нельзя – нарушителей ждут проблемы на работе и в личной жизни. Нельзя 2 мая давать в долг – можно весь год прожить в долгах и проблемах. Мерить на Иоанна Ветхопещерника чужую обувь нельзя – это плоха примета, можно притянуть чужие болезни. Нельзя также 2 мая поднимать с земли чужие предметы или деньги – по приметам вместе с оброненной вещью можно "получить" чужие неприятности, а самому остаться без финансов. Народные приметы По народным приметам на Иоанна Ветхопещерника могли предсказать, каким будет лето. Так, например, лето предстоит сухим и жарким, если береза к этому времени распустилась больше, чем ольха, а также если утки обустроили гнезда возле водоема. Ближайшие дни будут теплыми, если на Иоанна Ветхопещерника закат окрашен в золотистый цвет, а если 2 мая выдался пасмурный и дождливый день – это явная примета, что июнь предстоит сухой и солнечный. По приметам похолодает, если вороны собрались в стаи, а если сороки улетели в лес – холодов больше не будет. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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