https://sputnik-georgia.ru/20230501/v-tbilisi-ranen-brat-deputata-parlamenta-gruzii-ot-natsdvizheniya-277246342.html

В Тбилиси ранен брат депутата парламента Грузии от "Нацдвижения"

В Тбилиси ранен брат депутата парламента Грузии от "Нацдвижения"

Еще утром на Хабулиани напали неизвестные в подъезде и ударили по голове тупым предметом 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Брата депутата парламента Грузии от оппозиционного "Единого национального движения" Дилара Хабулиани, Демура, ранили в центре Тбилиси, сообщает "Рустави 2". По данным СМИ, бизнесмена Демура Хабулиани ранили у собственного дома в районе Ваке на улице Шатберашвили. Пострадавшего перевезли в клинику имени Хечинашвили. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. По распространенной в СМИ версии, это могло быть связано с частной собственностью бизнесмена в Тбилиси. Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде штрафа или исправительные работы до полугода, либо домашний арест от шести месяцев до двух лет, либо лишение свободы на срок от одного до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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