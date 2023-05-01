https://sputnik-georgia.ru/20230501/vatikan-i-gruziya-usilivayut-svyazi-dlya-issledovaniya-khristianskogo-naslediya-277250034.html

Ватикан и Грузия усиливают связи для исследования христианского наследия

Ватикан и Грузия усиливают связи для исследования христианского наследия

На прошлой неделе группа исследователей, которых профинансировал Национальный научный фонд имени Шота Руставели, отправилась в Ватикан 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T23:50+0400

2023-05-01T23:50+0400

2023-05-01T23:55+0400

грузия

новости

общество

национальный научный фонд имени шота руставели

георгий амилахвари

ватикан

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Ватикан открыл свои двери грузинским ученым, которые будут работать в здании Propaganda Fide над доселе неизвестными источниками, касающимися Грузии, сообщает пресс-служба министерства образования и науки. Здание Propaganda Fide было первой резиденцией Папского городского колледжа для обучения католических миссионеров, а с самого начала оно также служило резиденцией Священной конгрегации распространения веры (Propaganda Fide), основанной в 1622 году. Здесь хранится множество уникальных материалов, в том числе касающиеся Грузии. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари рассмотрел с Апостольским нунцием Святого Престола Жозе Авелину Беттанкуром текущие совместные проекты в области образования и науки и пути усиления сотрудничества. Амилахвари поблагодарил Беттанкура за многолетнее партнерство и поддержку многих масштабных проектов в системе образования. Реставраторы из Грузии смогут пройти стажировку в музеях Ватикана >>Министр ознакомил апостольского нунция с запланированными в сфере образования новшествами. Он особенно выделил существующее сотрудничество с Ватиканом в плане поддержки ученых и исследователей. Главная цель сотрудничества – объединить силы для исследования и защиты христианского наследия. На прошлой неделе группа исследователей, которых профинансировал Национальный научный фонд имени Шота Руставели, отправилась в Ватикан. Они будут работать над доселе неизученными источниками, связанными с Грузией. Материалы хранятся в историческом архиве "Propaganda Fide". Данные архивные материалы неизвестны для научного общества, соответственно, они важны для приобретения новых знания, отметили в министерстве образования. Грузия и Ватикан оформили меморандум о сотрудничестве >>Беттанкур выразил готовность расширить с Грузией совместные образовательные проекты и отметил, что посольство Ватикана будет активно работать с министерством иностранных дел в этом направлении. Во дворце есть музей, где выставлены в основном неопубликованные работы, в том числе необыкновенный Всемирный потоп Сальватора Розы, работы Яна Франса ван Блумена, великолепное Благовещение, приписываемое фламандцу Денису Кальверту, впечатляющая Пятидесятница Коррадо Джакинто, портреты, подписанные и датированные Антоном фон Мароном и Антонио Кановой, и многое другое. Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальный научный фонд имени шота руставели, георгий амилахвари, ватикан, министерство образования и науки грузии