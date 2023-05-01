https://sputnik-georgia.ru/20230501/vse-bolshe-turistov-poseschayut-prirodnye-zapovedniki-gruzii-277233140.html

Все больше туристов посещают природные заповедники Грузии

Все больше туристов посещают природные заповедники Грузии

В Грузии 87 охраняемых территорий, из низ 11 – Национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов 01.05.2023, Sputnik Грузия

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туризм

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агентство охраняемых территорий

национальный парк

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Самые популярные охраняемые территории Грузии в течение последних четырех месяцев посетили 48 415 туристов, что на 34% больше по сравнению с данными 2019 года, сообщает пресс-служба Агентства охраняемых территорий. За четыре месяца этого года Сатаплиа посетили на 94% больше визитеров, каньон Окаце – на 44% больше, Мартвильский каньон – на 30% больше, а пещеру Прометея – на 21% больше гостей, чем в течение аналогичного периода 2019 года. На данных территориях значительно возросло количество международных визитеров, среди них особенно лидируют гости из Польши, Индии, Латвии, России и Казахстана. Какие доходы получила Грузия от туризма с начала года – новые данные >>Агентство охраняемых территорий Грузии осуществляет не один важный проект в направлении развития экотуризма. Это, с одной стороны, содействует защите и сохранению уникальной природы и многообразия, а с другой стороны – вносит важный вклад в развитие экотуризма страны, что позитивно отражается на социально-экономическом положении населения. В Грузии 87 охраняемых территорий, из них 11 – Национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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туризм, грузия, общество, новости, агентство охраняемых территорий, национальный парк