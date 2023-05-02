https://sputnik-georgia.ru/20230502/eto-bylo-by-kharakiri-dlya-gruzii---kaladze-o-vvedenii-sanktsiy-protiv-rossii-277273467.html
Это было бы харакири для Грузии – Каладзе о введении санкций против России
Это было бы харакири для Грузии – Каладзе о введении санкций против России
Грузинские власти не стали вводить санкции против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T14:48+0400
2023-05-02T14:48+0400
2023-05-02T15:34+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Введение cобственных санкций против России нанесло бы Грузии большой ущерб, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. "Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям, поскольку не хотим навредить своей стране, не хотим навредить собственному народу, населению нашей страны. Как можно присоединиться к санкциям, когда мы не уверены в том, что этим навредим России? Наоборот, навредим себе. Это было бы харакири", – заявил Каладзе. Грузия соблюдает международные санкции – Минфин>>Как отметил Каладзе, то же самое касается вопроса открытия второго фронта в Грузии. По его словам, Грузия уже прошла через это и заплатила тяжелую цену. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, каха каладзе, грузино-российские отношения
грузия, политика, новости, тбилиси, каха каладзе, грузино-российские отношения
Это было бы харакири для Грузии – Каладзе о введении санкций против России
14:48 02.05.2023 (обновлено: 15:34 02.05.2023)
Грузинские власти не стали вводить санкции против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Введение cобственных санкций против России нанесло бы Грузии большой ущерб, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
"Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям, поскольку не хотим навредить своей стране, не хотим навредить собственному народу, населению нашей страны. Как можно присоединиться к санкциям, когда мы не уверены в том, что этим навредим России? Наоборот, навредим себе. Это было бы харакири", – заявил Каладзе.
Как отметил Каладзе, то же самое касается вопроса открытия второго фронта в Грузии. По его словам, Грузия уже прошла через это и заплатила тяжелую цену.
"Поэтому сегодня важнее всего мир, стабильность, экономическое развитие", – заявил Каладзе журналистам.
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.