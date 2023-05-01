https://sputnik-georgia.ru/20230501/gruziya-soblyudaet-mezhdunarodnye-sanktsii--minfin-277243620.html

Грузия соблюдает международные санкции – Минфин

Грузия соблюдает международные санкции – Минфин

Все товары, которые входят в перечень, определенный странами, принявших антироссийские санкции, подлежат специальному таможенному контролю и проверяются... 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T18:59+0400

2023-05-01T18:59+0400

2023-05-01T18:59+0400

грузия

новости

экономика

министерство финансов грузии

антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. С момента установления международных антироссийских санкций Грузия полностью соблюдает установленные правила и строго контролирует все виды таможенных операций на границе, говорится в заявлении Минфина Грузии. Оппозиционные телеканалы "Мтавари" и "Пирвели" обвинили грузинские власти в нарушении международных санкций. Речь идет о закупке спецтехники у российской компании "Камаз", которая еще с марта 2022 года находится под санкциями, а также о ввозе транзитом в Россию через Грузию чипов, которые Россия использует в военных целях. По информации ведомства, все товары, которые входят в перечень, определенный странами, участвующими в санкциях, в том числе упомянутые в сюжете бытовые электроприборы, которые перевозятся через территорию Грузии, подлежат специальному таможенному контролю и проверяются в детально. "Со всей ответственностью заявляем, что нет ни одного факта нарушения Грузией международных санкций, что подтверждается заявлениями послов Евросоюза и США в Грузии для СМИ", – говорится в заявлении. Посол ЕС: нет доказательств того, что Грузия помогает России обходить санкции >>В Минфине подчеркнули, что любое лицо, выдвигающее обвинения в нарушении Грузией санкций, должно предоставить соответствующие доказательства. В противном случае будет считаться, что это преднамеренное действие – распространяя ложную информацию, они нанесут репутационный ущерб стране, который не останется без ответа со стороны министерства.Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Все в рамках закона – Каладзе разъяснил почему мэрия Тбилиси закупила "Камаз">>Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии, антироссийские санкции