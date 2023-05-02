https://sputnik-georgia.ru/20230502/gruziya-i-izrail-gotovyatsya-k-svobodnoy-torgovle-277257314.html

Грузия и Израиль готовятся к свободной торговле

Грузия и Израиль готовятся к свободной торговле

Между Грузией и Израилем существует большой потенциал для экономического сотрудничества, считают представители власти 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Грузия и Израиль подписали совместную декларацию о завершении исследования целесообразности соглашения о свободной торговле между странами, сообщили в министерстве иностранных дел Грузии. Декларацию подписали глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат. Дарчиашвили с 1 мая находится в Израиле в рамках двухдневного официального визита. Перед церемонией подписания Дарчиашвили встретился с министром экономики и промышленности Израиля и обсудил с ним актуальные вопросы повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества. В ходе встречи был подчеркнут большой потенциал сотрудничества в экономическом направлении, включающий сферы торговли, инвестиций и туризма. Когда Грузия и ОАЭ смогут свободно торговать – в Тбилиси завершились переговоры>>В рамках двухдневного визита Дарчиашвили встретится с главой МИД Израиля Эли Коэном и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщили в ведомстве.Кроме того, запланированы встречи с председателем Кнессета (законодательный орган), министрами туризма и внутренних дел. Министр иностранных дел возложит венок к Мемориалу Холокоста "Яд Вашем" от имени грузинского народа. У Грузии уже есть соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, Великобританией, странами СНГ, Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. В январе-марте страны наторговали на сумму 8,3 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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