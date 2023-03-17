https://sputnik-georgia.ru/20230317/kogda-gruziya-i-oae-smogut-svobodno-torgovat--v-tbilisi-zavershilis-peregovory-275879264.html

Когда Грузия и ОАЭ смогут свободно торговать – в Тбилиси завершились переговоры

Когда Грузия и ОАЭ смогут свободно торговать – в Тбилиси завершились переговоры

Вступление в силу соглашения о свободной торговле откроет для производителей Грузии дополнительный путь на 10-миллионный рынок ОАЭ, заявил министр 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T20:18+0400

2023-03-17T20:18+0400

2023-03-17T20:18+0400

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оаэ

леван давиташвили

соглашение о свободной торговли

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Третий, заключительный этап переговоров по соглашению о Свободной торговле между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) завершился в Тбилиси, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Совместное заявление о завершении переговоров между двумя странами подписали глава Минэкономики Леван Давиташвили и государственный министр внешней торговли Эмиратов Тани бин Ахмед Аль-Зейуд, находящийся с визитом в Грузии. Согласно подписанному документу, будет определена ориентировочная дата, когда в результате завершения внутригосударственных процедур текст соглашения будет готов к официальному подписанию. "Безусловно, это будет новый этап в развитии экономических отношений между двумя странами. Это очень комплексный документ, который охватывает не только вопросы бестарифной торговли", — отметил Давиташвили. По словам министра, вместе с документом о защите инвестиций соглашение станет важной основой и предпосылкой для дальнейшего развития экономических отношений между Грузией и ОАЭ. Грузия и ОАЭ обсудили перспективы экономического сотрудничества >>Вступление в силу соглашения о свободной торговле откроет для производителей Грузии дополнительный путь на 10-миллионный рынок ОАЭ с высокой покупательной способностью. Соглашение будет охватывать торговлю товарами, правила и процедуры происхождения, таможенное администрирование и содействие торговле, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, меры защиты в торговле, инвестиции, торговлю услугами, цифровую торговлю и многие другие вопросы. В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами". Грузия и ОАЭ проводят заключительный этап переговоров по Свободной торговле>> Третий, заключительный раунд переговоров между странами прошел в столице Грузии 15-17 марта 2023 года. Первый раунд переговоров состоялся в конце сентября 2022 года в Тбилиси, а второй – в декабре 2022 года в Дубае. Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. Грузинскую сельхозпродукцию представили на выставке в Катаре>>Товарооборот между Грузией и ОАЭ в 2022 году составил 314 миллионов долларов, что на 108,8% больше, чем в 2021 году. Кроме того, с лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, оаэ, леван давиташвили, соглашение о свободной торговли