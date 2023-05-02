https://sputnik-georgia.ru/20230502/indiyskaya-aviakompaniya-nachnet-polety-v-gruziyu-letom-277251884.html

Индийская авиакомпания начнет полеты в Грузию летом

Индийская авиакомпания начнет полеты в Грузию летом

Индийский авиаперевозчик планирует выполнять три рейса в неделю 02.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Крупнейшая индийская авиакомпания IndiGo будет осуществлять прямые регулярные рейсы Дели-Тбилиси с 31 июля, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми. По информации пресс-службы, авиаперевозчик планирует выполнять три рейса в неделю. Руководство IndiGo посетит Грузию на следующей неделе и проведет встречу с руководством TAV Georgia по поводу технических деталей, необходимых для выполнения рейсов. Грузию и Данию свяжет прямой авиарейс >>IndiGo – крупнейшая авиакомпания Индии, созданная в 2006 году. В настоящее время она выполняет рейсы по 135 направлениям, из которых 77 внутренних и 58 международных. TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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