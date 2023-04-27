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Грузию и Данию впервые свяжет прямой авиарейс

Грузию и Данию впервые свяжет прямой авиарейс

Прямые авиарейсы Кутаиси-Копенгаген-Кутаиси будут выполняться два раза в неделю 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Авиакомпания Wizz Air запускает прямое сообщение между Кутаиси и Копенгагеном, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.Последний раунд переговоров между Объединением аэропортов Грузии и Wizz Air успешно завершен. Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с 1 декабря 2023 года добавит четвертый самолет на базу Кутаисского международного аэропорта и начнет выполнять прямые рейсы между Грузией и Данией. Прямые регулярные авиарейсы между Кутаиси и Копенгагеном будут выполняться два раза в неделю. До этого между Грузией и Данией не было прямого воздушного сообщения.Насколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – новые данные>>Благодаря тому, что к концу года в Кутаисском аэропорту на базе Wizz Air разместится четвертый самолет, увеличится частота рейсов по разным направлениям. По некоторым направлениям рейсы буду выполняться три-четыре раза в неделю. По словам директора Объединения аэропортов Грузии Ираклия Каркашадзе, увеличение количества самолетов поможет создать больше сорока новых рабочих мест, на которых будут трудоустроены местные жители."Четвертый базированный корабль также дает возможность, чтобы Кутаисский аэропорт из малой базы Wizz Air поэтапно превратился в базу среднего размера. Это является предпосылкой для дальнейшего стабильного развития и роста", – заявил Каркашадзе. Кутаисский аэропортБольше всего прямых рейсов из Грузии в Европу осуществляется из Кутаисского аэропорта. С 1 июня 2023 года с помощью третьего самолета Wizz Air, который базируется в Кутаиси, осуществятся рейсы в направлении Мадрида, Брюсселя, Франкфурта, Гамбурга и Познани. До конца 2023 года количество европейских направлений вырастет до 30. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту в марте 2023 года вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В Тбилисском аэропорту внедрена новейшая версия глобальной системы регистрации пассажиров>>По данным ведомства, в марте 2023 года аэропорт обслужил 91 802 пассажира, тогда как в феврале 2019 года их было 53 316. Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика и в плане восстановления авиарейсов. В прошлом месяце аэропорт обслужил 304 рейса, на 64% больше, чем в период до пандемии, в марте 2019 года – 185 рейсов. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран. Из-за пандемии коронавируса Грузия ввела запрет на авиасообщение в марте 2020 года, он действовал до февраля 2021 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2022 году выросло на 188,5% по сравнению с 2021 годом и составило 5,4 миллиона. Грузия за 12 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года, когда в стране был пик туризма, на 58%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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