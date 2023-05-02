https://sputnik-georgia.ru/20230502/inspektsiya-truda-smertnost-na-rabochikh-mestakh-v-gruzii-snizilas-277277523.html

Инспекция труда: смертность на рабочих местах в Грузии снизилась

Инспекция труда: смертность на рабочих местах в Грузии снизилась

В 2022 году Инспекция труда проверила 2 510 объектов с целью мониторинга условий охраны труда 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T18:12+0400

2023-05-02T18:12+0400

2023-05-02T18:12+0400

грузия

новости

общество

департамент инспектирования труда грузии

безопасность труда в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Процент летальных исходов на рабочем месте в прошлом году снизился в Грузии на 41% по сравнению с 2018 годом, заявил глава Службы инспекции труда Бека Перадзе, представляя в парламенте отчет за 2022 год. Согласно данным Службы инспекции труда, в 2022 году на рабочем месте скончались 35 человек, в 2021-м – 37 человек, а в 2018-м – 59 работников. По его словам, в 2022 году Инспекция труда проверила 2 510 объектов с целью мониторинга условий охраны труда. Показатель устранения нарушений увеличился на 24% и составляет 52%. Это значит, что после первого замечания устранено 52% нарушений, необходимости в применении санкций не было. Всего за год было выписано 1 200 штрафов. По словам Перадзе, участились случаи выявления нарушений трудовых прав.Как преодолеть неравенство в грузинском обществе – манифест Объединения профсоюзов >>"Мы проверили более 1 000 компаний, в том числе клиники. Выданные предписания и в целом надзор коснулись более 68 тысяч работающих, и здесь были выявлены определенные нарушения и даны соответствующие предписания. Процесс исправления из года в год достаточно высокий, кроме того", – сказал Перадзе. Что касается использования детского труда, то нарушения были выявлены на 15 объектах, было выдано до 35 указаний и выписаны штрафы на общую сумму более 85 тысяч лари. В одном случае было зафиксировано принуждение несовершеннолетнего к труду. На сегодняшний день всеми вопросами безопасности рабочих мест занимается Инспекция труда, которая изучает все несчастные случаи, а также проводит незапланированные проверки предприятий и строек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, департамент инспектирования труда грузии, безопасность труда в грузии