https://sputnik-georgia.ru/20230502/kak-preodolet-neravenstvo-v-gruzinskom-obschestve--manifest-obedineniya-profsoyuzov-277261005.html

Как преодолеть неравенство в грузинском обществе – манифест Объединения профсоюзов

Как преодолеть неравенство в грузинском обществе – манифест Объединения профсоюзов

Объединение профсоюзов Грузии обратилось к властям страны с конкретными требованиями и предложениями 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T15:29+0400

2023-05-02T15:29+0400

2023-05-02T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Обеспечение работников достойной минимальной зарплатой и переход на прогрессивное налогообложение – Объединение профсоюзов Грузии направило обращение правительству и парламенту страны с требованиями, которые должны способствовать преодолению растущего в обществе неравенства. В Международный день солидарности трудящихся (1 Мая) грузинские профсоюзы после традиционной акции-шествия по центральному проспекту Руставели в Тбилиси опубликовали манифест, в котором рассказали о проблемах работников и выдвинули свои требования для улучшения уровня жизни. Профсоюзы Грузии требуют: 1. Установление достойной минимальной заработной платы в размере не менее 40% от средней заработной платы и установление прогрессивных налогов посредством социального диалога; 2. Объявление 1 мая выходным днем. Что предлагают Профсоюзы: • Обеспечение работников достойной минимальной заработной платой; • Назначение пособия по безработице; • Обеспечение гендерного равенства, сокращение и ликвидация разницы в оплате труда женщин и мужчин; • Переход на прогрессивный подоходный налог (система налогообложения, построенная на принципе увеличения налоговых ставок в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика – ред.);• Поощрение коллективных переговоров и продвижение социального диалога как части социальной культуры. Как отмечено в манифесте, более 131 тысячи человек в Грузии получают зарплату менее 500 лари (около 200 долларов), в то время как 277 человек зарабатывают в месяц более 100 тысяч лари (более 49 тысяч долларов). В Профсоюзе считают, что неравенство усугубляет отсутствие прогрессивного налогооблажения, когда люди с зарплатой в 500 лари и те, кто зарабатывает более 100 тысяч лари, платят подоходный налог. "Снижение уровня бедности, безусловно, хорошо, но это сокращение составляет всего 1,8% за последние 17 лет, и, самое главное, сокращение бедности осуществляется за счет расширения охвата населения социальными программами, а не за счет улучшения экономического положения населения", – отмечено в манифесте. Профсоюзы Грузии потребовали защитить права трудящихся - видео>>Как следствие, все больше людей попадают в зависимость от прожиточного минимума и других социальных выплат, а трудоспособные граждане либо остаются без работы, либо уезжают из страны в поисках элементарной работы за границу. Миграция не всегда улучшает их жизнь, так как трудовые мигранты из Грузии становятся жертвами трудовой эксплуатации и жестокого обращения, отмечено в манифесте.Разница между заработной платой мужчин и женщин по-прежнему остается серьезной проблемой. Несмотря на некоторые изменения в Трудовом кодексе, гендерный разрыв в оплате труда по-прежнему достигает 17,3%. Высокая неформальная занятость также требует внимания со стороны государства: 28,8% работающих в несельскохозяйственном секторе заняты неформально. Они лишены возможности пользоваться правами, предусмотренными Трудовым кодексом, и участвовать в пенсионной системе. "На первый взгляд, итоги пандемии 2019 года преодолены, и рынок труда будто бы вернулся в состояние предыдущего периода, хотя в последнее время появились и другие проблемы, не менее острые, решение которых также важно для рынка труда Грузии", – говорится в манифесте. Сколько в Грузии самых бедных и самых богатых граждан>>Среди постпандемических проблем, с которыми столкнулась экономика Грузии, назван военный конфликт на Украине, ставший новым потрясением для неустойчивой грузинской экономики. "Цены выросли одинаково для всех, независимо от их доходов, в то время как заработная плата и доходы выросли неравномерно из-за несовершенства рынка труда и социальной политики", – говорится в манифесте. Представители Профсоюзов требуют от власти реальных шагов для решения перечисленных проблем, усугубляющих неравенство в обществе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, объединение профсоюзов грузии