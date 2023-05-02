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Не учите нас жить – эксперт о противостоянии либеральных и консервативных сил в Грузии

Не учите нас жить – эксперт о противостоянии либеральных и консервативных сил в Грузии

Цель неолибералов как в Грузии, так и во всем мире – стереть национальные и культурные ценности, заявил эксперт 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T21:04+0400

2023-05-02T21:04+0400

2023-05-02T21:04+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Большинство жителей Грузии придерживаются консервативного подхода и не хотят вступления в ЕС за счет национальных интересов, не хотят, чтобы их учили, как жить, рассказал политолог, первый посол Грузии в Армении, профессор Гигла Барамидзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. В центре Тбилиси 30 апреля прошла акция сторонников мирной политики правительства Грузии. Люди вышли на площадь Первой республики с лозунгами "Нет войне", "Мир нашей стране", "Грузия прежде всего", чтобы выразить озабоченность по поводу рисков развития в стране революционного сценария. По словам политолога, неолиберализм в Грузии финансируется Западом годами при помощи различных неправительственных организаций, которые вкладывают в это миллионы. "Неолиберальный фашизм, неолиберальный реакционизм, неолиберальное сектантство, которые прикрываются европейскими ценностями, и если ты их не разделяешь, то ты против Европы. Это абсолютная ложь. Они просто придерживаются насилия, чтобы пронести свои интересы", – сказал Барамидзе. Как отметил эксперт, цель неолибералов как в Грузии, так и во всем мире – стереть национальные и культурные ценности, с чем никогда не согласится народ Грузии. Идеологическое противоборство – эксперт о консервативных настроениях в Грузии и мире >>"Это не только моя позиция, хотя я говорю о ней со всеми..., большинство граждан Грузии стоят на тех же позициях, что и я, но у них нет возможности говорить при помощи эфиров, так как эти НПО, которые финансируются западом, захватили СМИ, социальные сети...", – сказал Бакрадзе. По оценке Барамидзе, на акции 30 апреля собралось около 40 тысяч человек. В завершение Барамидзе привел слова экс-президента США Рональда Рейгана: "Если фашизм когда-либо придет в Америку, то он придет как либерализм".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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