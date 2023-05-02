https://sputnik-georgia.ru/20230502/ideologicheskoe-protivoborstvo--ekspert-o-konservativnykh-nastroeniyakh-v-gruzii-i-mire-277279658.html

Идеологическое противоборство – эксперт о консервативных настроениях в Грузии и мире

Идеологическое противоборство – эксперт о консервативных настроениях в Грузии и мире

Либерализм того вида, который пропагандируется последние 20 лет, уже порядочно устарел на собственной родине, считает эксперт 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T17:51+0400

2023-05-02T17:51+0400

2023-05-02T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. В последнее время все больше людей пытаются отойти от ультра-либеральных взглядов и прибегают к консервативным ценностям, в которых они видят спасение своей самобытности, семьи и государства, заявила политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Вопрос приверженности консервативных взглядов актуализировался в Грузии на фоне новости о планах премьер-министра Ираклия Гарибашвили принять участие в Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Венгрии 4-5 мая. По словам Девдариани, консервативные настроения идут в гору не только в Грузии, но и США и странах Евросоюза. По ее словам, приверженность к консервативным ценностям особо чувствуется в Венгрии. "Очень часто руководство Венгрии выступает против определенных течений в Евросоюзе. И это вызывает и нарекания, и урезывают финансирование, предпринимают чисто политические шаги против нее, но Венгрия научилась с этим как-то жить. Потому что это живой процесс", – заявила она. Девдариани привела в пример американского философа и политолога Фрэнсиса Фукуяма, который говорил, что после либерализма ничего не будет и это последняя идеология, а спустя 15-20 лет с выпуска своей знаменитой книги "Конец истории и последний человек", признался, что допустил определенные ошибки. "По этой ошибочной линии развивались такие чисто идеологические постулаты, которые привели сегодня к маразматическим формулам. Мы уже дошли до того, что воочию видим в прямом эфире, как агрессивные трансгендеры атакуют законодательные собрания штатов", – сказала она. Политолог пояснила, что люди, которые в свое время боролись за равные права, сейчас уже выдвигают тезис, как у Оруэлла, что "все животные равны, но некоторые особенно равны". По ее словам, кроме западного мира существует огромный восточный мир, страны с традиционной религией, которые никогда не приемлют эти ультра-либеральные подходы, и тут сближения не предвидется, поэтому в этот драматичный момент истории важно научиться жить с этим. Девдариани отметила, что на примере Грузии очень многое становится ясным. Если бы в стране не было толерантности, понимания чужой культуры, чужого быта, чужих обрядов, образа жизни, Грузия просто бы не уцелела на этом перекрестке цивилизации. "Потому что мы постоянно находились в эпицентре столкновения различных противостоящих цивилизаций и империй. Этот исторический опыт у нас есть, и его надо оживить и привнести в сегодняшнюю политику и международные отношения", – заключила она. Гарибашвили выступит на конференции консерваторов в Венгрии >>Решение премьера Грузии посетить Конференцию консерваторов политолог приветствует. По ее словам, настроения в стране диктуют, что на подобных платформах надо выражать мнение народа. "Кстати, Гарибашвили в данном случае не представляет только своего избирателя, т. е. избирателя "Грузинской мечты", он представляет страну. Считаю, это будет очень интересно, важно послушать, как пройдет эта конференция", – заявила Девдариани. Конференция (CPAC) пройдет в Будапеште 4-5 мая. Согласно информации, размещенной на сайте организаторов, основным спикером мероприятия станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На сайте организаторов премьер Грузии Ираклий Гарибашвили упоминается как один из 52 выступающих. Запрет пропаганды ЛГБТ и уважение суверенитета Грузии – митингующие озвучили требования >>В этом году конференция пройдет под лозунгом "Мы стоим вместе". В качестве спикеров на конференцию были приглашены бывший премьер-министр Словении Янез Янша, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, американский конгрессмен Барри Мур. Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, аналитика, нана девдариани, политика, пресс-центр