https://sputnik-georgia.ru/20230502/peskov-ob-obespechenii-bezopasnosti-parada-9-maya-v-moskve-277282341.html

Песков об обеспечении безопасности парада 9 мая в Москве

Песков об обеспечении безопасности парада 9 мая в Москве

Президент РФ Владимир Путин выступит с речью на параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, отметил его пресс-секретарь 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T20:42+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая – Sputnik. Спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности на параде 9 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Он также сообщил, что президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.Отметим, что парад будет посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по центру столицы России пройдут более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, политика, дмитрий песков, владимир путин, минобороны рф, 9 мая, обострение ситуации вокруг украины 2022