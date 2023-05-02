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Песков об обеспечении безопасности парада 9 мая в Москве
Песков об обеспечении безопасности парада 9 мая в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступит с речью на параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, отметил его пресс-секретарь 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T20:42+0400
2023-05-02T20:42+0400
2023-05-02T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая – Sputnik. Спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности на параде 9 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Он также сообщил, что президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.Отметим, что парад будет посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по центру столицы России пройдут более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, политика, дмитрий песков, владимир путин, минобороны рф, 9 мая, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, в мире, политика, дмитрий песков, владимир путин, минобороны рф, 9 мая, обострение ситуации вокруг украины 2022
Песков об обеспечении безопасности парада 9 мая в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступит с речью на параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, отметил его пресс-секретарь
ТБИЛИСИ, 2 мая – Sputnik. Спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности на параде 9 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Все наши специальные службы делают все, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведется очень сложная, напряженная работа", – отметил Песков.
Он также сообщил, что президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
Отметим, что парад будет посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по центру столицы России пройдут более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.