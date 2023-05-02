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Почему иностранцы выбирают недвижимость в Грузии
Почему иностранцы выбирают недвижимость в Грузии
Недвижимость в Грузии пользуется спросом как среди местного населения, так и среди иностранцев 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T17:30+0400
2023-05-02T17:30+0400
2023-05-02T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Иностранцы чаще стали выбирать недвижимость в Грузии не из-за низких цен, а из-за комфортных условий покупки недвижимости и правил получения вида на жительство иностранцам, сказала руководитель отдела продаж ELT Building Ия Гогидзе в интервью Sputnik Грузия. Гогидзе отметила, что в связи с неспокойной ситуацией в мире многие страны ужесточили условия покупки недвижимости и выдачи ВНЖ, Грузия в этом плане намного лояльнее, отсюда и рост потока иностранцев, в том числе инвесторов. По словам эксперта, спрос на покупку недвижимости растет из стран Европы. К примеру, в одно жилом комплексе 150 апартаментов приобрели покупатели из Испании. Однако бессменными лидерами среди покупателей являются страны СНГ. Больше всего клиентов из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Узбекистана. Преимущества покупки недвижимости в Грузии - чем интересуются граждане России?>>Что касается цен на недвижимость, то эксперт подчеркнула, что рост цен наблюдается везде, и Грузия не исключение. И эта тенденция продолжится. Согласно ежемесячному исследованию компании TBC Capital, только в Тбилиси цены на квартиры в 2023 году вырастут на 21% по сравнению с 2022 годом.Гогидзе прогнозирует, что цены не будут падать, пока спрос на недвижимость высок. В течение пяти лет цены будут стабильны, после чего возможен спад, отметила эксперт.Согласно последним данным Национальной службы статистики, годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2023 в Тбилиси вырос на 10,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, цены на недвижимость в тбилиси
грузия, новости, экономика, тбилиси, цены на недвижимость в тбилиси
Почему иностранцы выбирают недвижимость в Грузии
17:30 02.05.2023 (обновлено: 17:51 02.05.2023)
Недвижимость в Грузии пользуется спросом как среди местного населения, так и среди иностранцев
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik.
Иностранцы чаще стали выбирать недвижимость в Грузии не из-за низких цен, а из-за комфортных условий покупки недвижимости и правил получения вида на жительство иностранцам, сказала руководитель отдела продаж ELT Building Ия Гогидзе в интервью Sputnik Грузия
.
Гогидзе отметила, что в связи с неспокойной ситуацией в мире многие страны ужесточили условия покупки недвижимости и выдачи ВНЖ, Грузия в этом плане намного лояльнее, отсюда и рост потока иностранцев, в том числе инвесторов.
"В некоторых странах – Турции, Болгарии, на Кипре – очень изменилось налогообложение, правила регистрации недвижимости и получения вида на жительство. В основном спрос вырос на Грузию и на Дубай. Грузия удобна и для жилья, и для инвестиций, учитывая размер налогообложения", – сказала Гогидзе.
По словам эксперта, спрос на покупку недвижимости растет из стран Европы. К примеру, в одно жилом комплексе 150 апартаментов приобрели покупатели из Испании.
Однако бессменными лидерами среди покупателей являются страны СНГ. Больше всего клиентов из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Узбекистана.
Что касается цен на недвижимость, то эксперт подчеркнула, что рост цен наблюдается везде, и Грузия не исключение. И эта тенденция продолжится. Согласно ежемесячному исследованию компании TBC Capital, только в Тбилиси цены на квартиры в 2023 году вырастут на 21% по сравнению с 2022 годом.
Гогидзе прогнозирует, что цены не будут падать, пока спрос на недвижимость высок. В течение пяти лет цены будут стабильны, после чего возможен спад, отметила эксперт.
Согласно последним данным Национальной службы статистики, годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2023 в Тбилиси вырос на 10,7%.