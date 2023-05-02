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Почему иностранцы выбирают недвижимость в Грузии
Почему иностранцы выбирают недвижимость в Грузии
Недвижимость в Грузии пользуется спросом как среди местного населения, так и среди иностранцев 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Иностранцы чаще стали выбирать недвижимость в Грузии не из-за низких цен, а из-за комфортных условий покупки недвижимости и правил получения вида на жительство иностранцам, сказала руководитель отдела продаж ELT Building Ия Гогидзе в интервью Sputnik Грузия. Гогидзе отметила, что в связи с неспокойной ситуацией в мире многие страны ужесточили условия покупки недвижимости и выдачи ВНЖ, Грузия в этом плане намного лояльнее, отсюда и рост потока иностранцев, в том числе инвесторов. По словам эксперта, спрос на покупку недвижимости растет из стран Европы. К примеру, в одно жилом комплексе 150 апартаментов приобрели покупатели из Испании. Однако бессменными лидерами среди покупателей являются страны СНГ. Больше всего клиентов из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Узбекистана. Преимущества покупки недвижимости в Грузии - чем интересуются граждане России?&gt;&gt;Что касается цен на недвижимость, то эксперт подчеркнула, что рост цен наблюдается везде, и Грузия не исключение. И эта тенденция продолжится. Согласно ежемесячному исследованию компании TBC Capital, только в Тбилиси цены на квартиры в 2023 году вырастут на 21% по сравнению с 2022 годом.Гогидзе прогнозирует, что цены не будут падать, пока спрос на недвижимость высок. В течение пяти лет цены будут стабильны, после чего возможен спад, отметила эксперт.Согласно последним данным Национальной службы статистики, годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2023 в Тбилиси вырос на 10,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, тбилиси, цены на недвижимость в тбилиси
грузия, новости, экономика, тбилиси, цены на недвижимость в тбилиси

Почему иностранцы выбирают недвижимость в Грузии

17:30 02.05.2023 (обновлено: 17:51 02.05.2023)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе
Вид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Недвижимость в Грузии пользуется спросом как среди местного населения, так и среди иностранцев
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Иностранцы чаще стали выбирать недвижимость в Грузии не из-за низких цен, а из-за комфортных условий покупки недвижимости и правил получения вида на жительство иностранцам, сказала руководитель отдела продаж ELT Building Ия Гогидзе в интервью Sputnik Грузия.
Гогидзе отметила, что в связи с неспокойной ситуацией в мире многие страны ужесточили условия покупки недвижимости и выдачи ВНЖ, Грузия в этом плане намного лояльнее, отсюда и рост потока иностранцев, в том числе инвесторов.
"В некоторых странах – Турции, Болгарии, на Кипре – очень изменилось налогообложение, правила регистрации недвижимости и получения вида на жительство. В основном спрос вырос на Грузию и на Дубай. Грузия удобна и для жилья, и для инвестиций, учитывая размер налогообложения", – сказала Гогидзе.
По словам эксперта, спрос на покупку недвижимости растет из стран Европы. К примеру, в одно жилом комплексе 150 апартаментов приобрели покупатели из Испании.
Однако бессменными лидерами среди покупателей являются страны СНГ. Больше всего клиентов из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Узбекистана.
Преимущества покупки недвижимости в Грузии - чем интересуются граждане России?>>
Что касается цен на недвижимость, то эксперт подчеркнула, что рост цен наблюдается везде, и Грузия не исключение. И эта тенденция продолжится. Согласно ежемесячному исследованию компании TBC Capital, только в Тбилиси цены на квартиры в 2023 году вырастут на 21% по сравнению с 2022 годом.
Гогидзе прогнозирует, что цены не будут падать, пока спрос на недвижимость высок. В течение пяти лет цены будут стабильны, после чего возможен спад, отметила эксперт.
Согласно последним данным Национальной службы статистики, годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2023 в Тбилиси вырос на 10,7%.
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