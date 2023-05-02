https://sputnik-georgia.ru/20230502/pochemu-inostrantsy-vybirayut-nedvizhimost-v-gruzii-277274273.html

Почему иностранцы выбирают недвижимость в Грузии

Почему иностранцы выбирают недвижимость в Грузии

Недвижимость в Грузии пользуется спросом как среди местного населения, так и среди иностранцев 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Иностранцы чаще стали выбирать недвижимость в Грузии не из-за низких цен, а из-за комфортных условий покупки недвижимости и правил получения вида на жительство иностранцам, сказала руководитель отдела продаж ELT Building Ия Гогидзе в интервью Sputnik Грузия. Гогидзе отметила, что в связи с неспокойной ситуацией в мире многие страны ужесточили условия покупки недвижимости и выдачи ВНЖ, Грузия в этом плане намного лояльнее, отсюда и рост потока иностранцев, в том числе инвесторов. По словам эксперта, спрос на покупку недвижимости растет из стран Европы. К примеру, в одно жилом комплексе 150 апартаментов приобрели покупатели из Испании. Однако бессменными лидерами среди покупателей являются страны СНГ. Больше всего клиентов из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Узбекистана. Преимущества покупки недвижимости в Грузии - чем интересуются граждане России?>>Что касается цен на недвижимость, то эксперт подчеркнула, что рост цен наблюдается везде, и Грузия не исключение. И эта тенденция продолжится. Согласно ежемесячному исследованию компании TBC Capital, только в Тбилиси цены на квартиры в 2023 году вырастут на 21% по сравнению с 2022 годом.Гогидзе прогнозирует, что цены не будут падать, пока спрос на недвижимость высок. В течение пяти лет цены будут стабильны, после чего возможен спад, отметила эксперт.Согласно последним данным Национальной службы статистики, годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2023 в Тбилиси вырос на 10,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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