https://sputnik-georgia.ru/20230502/pravila-vygula-i-ukhoda-za-sobakami-v-tbilisi-277277678.html

Правила выгула и ухода за собаками в Тбилиси

Правила выгула и ухода за собаками в Тбилиси

С начала 2023 года по март включительно в Агентство мониторинга животных поступило более 300 сообщений о нападении или агрессии со стороны собак 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T20:20+0400

2023-05-02T20:20+0400

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Владельцы собак часто нарушают правила выгула домашних животных, сообщили в агентстве.Сотрудники ведомства ежедневно мониторят разные скверы и другие общественные места, чтобы зафиксировать, насколько владельцы соблюдают правила выгула домашних животных, сообщил директор Агентства мониторинга животных Георгий Кобиашвили.За нарушение правил ухода за домашними животными штраф составляет 8 лари. Штраф в размере 20 лари действует в случае нарушения правил выгула.В ближайшее время правила ухода за домашними животными будут ужесточены.Работа над новым проектом о владении домашними животными в Грузии началась в декабре 2022 года. По предварительным данным, проект коснется в основном вопроса разведения и владения собаками.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете правила выгула и ухода за собаками в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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