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Правила выгула и ухода за собаками в Тбилиси
Правила выгула и ухода за собаками в Тбилиси
С начала 2023 года по март включительно в Агентство мониторинга животных поступило более 300 сообщений о нападении или агрессии со стороны собак 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T20:20+0400
2023-05-02T20:20+0400
2023-05-02T20:20+0400
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Владельцы собак часто нарушают правила выгула домашних животных, сообщили в агентстве.Сотрудники ведомства ежедневно мониторят разные скверы и другие общественные места, чтобы зафиксировать, насколько владельцы соблюдают правила выгула домашних животных, сообщил директор Агентства мониторинга животных Георгий Кобиашвили.За нарушение правил ухода за домашними животными штраф составляет 8 лари. Штраф в размере 20 лари действует в случае нарушения правил выгула.В ближайшее время правила ухода за домашними животными будут ужесточены.Работа над новым проектом о владении домашними животными в Грузии началась в декабре 2022 года. По предварительным данным, проект коснется в основном вопроса разведения и владения собаками.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете правила выгула и ухода за собаками в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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инфографика, инфографика, грузия, новости, общество, тбилиси
Правила выгула и ухода за собаками в Тбилиси
С начала 2023 года по март включительно в Агентство мониторинга животных поступило более 300 сообщений о нападении или агрессии со стороны собак
Владельцы собак часто нарушают правила выгула домашних животных, сообщили в агентстве.
Сотрудники ведомства ежедневно мониторят разные скверы и другие общественные места, чтобы зафиксировать, насколько владельцы соблюдают правила выгула домашних животных, сообщил директор Агентства мониторинга животных Георгий Кобиашвили.
"В последнее время у нас довольно-таки участились сообщения об агрессии, о том, что кого-то покусали. Это происходит из-за того, что владельцы часто нарушают правила выгула, установленные сакребуло", – заявил Кобиашвили.
За нарушение правил ухода за домашними животными штраф составляет 8 лари. Штраф в размере 20 лари действует в случае нарушения правил выгула.
В ближайшее время правила ухода за домашними животными будут ужесточены.
Работа над новым проектом о владении домашними животными в Грузии началась в декабре 2022 года. По предварительным данным, проект коснется в основном вопроса разведения и владения собаками.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете правила выгула и ухода за собаками в Тбилиси.