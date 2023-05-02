https://sputnik-georgia.ru/20230502/reysov-dubay---batumi-stanet-bolshe-277258136.html

Рейсов Дубай-Батуми станет больше

Рейсов Дубай-Батуми станет больше

Авиакомпании выразили готовность вводить дополнительные рейсы и в период неморского туристического сезона 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T11:17+0400

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ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Лоукостер Саудовской Аравии Flynas и государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов FLY DUBAI планируют увеличить интенсивность полетов в Батуми из Дубая, сообщается на сайте правительства Аджарии. Летом 2023 года Flynas будет выполнять рейсы Батуми-Дубай, рейсы авиакомпании FLY DUBAI добавятся с 25 июня. Председатель правительства автономной республики Аджария Торнике Рижвадзе провел встречу с руководителями арабских авиаперевозчков. В рамках встречи обсуждались возможности добавления рейсов в направлении Батуми-Дубай и назначения прямых рейсов. Грузия представила на международной выставке в Дубай туристический потенциал>>Авиакомпании выразили готовность увеличить частоту полетов, и постепенно в период неморского туристического сезона вводить дополнительные рейсы. Кроме того, на встрече была подчеркнута важность полного использования большого потенциала сотрудничества между странами в области туризма, энергетики и транспорта, в который существенный вклад внесет добавление авиарейсов. Во встрече приняли участие заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, руководители Национальной администрации туризма и Департамента туризма Аджарии. Как сообщило правительство Аджарии, c 1 по 4 мая в Дубае проходит одна из крупнейших туристических выставок индустрии туризма, где наряду со 150 странами представлены Департамент туризма и курортов Аджарии, Национальная администрация туризма Грузии и различные грузинские туристические компании. Выставку посещают более 34 тысяч визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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