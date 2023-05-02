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Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу
Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T07:32+0400
2023-05-02T07:32+0400
2023-05-02T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу с 5 апреля.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 4 по 11 мая включительно снизится до 5 573,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя – до 2 195,4 рубля, кукурузы – до 3 000 рублей за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 26 апреля, составляет 5 678,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 2 496 рубля, пошлина на экспорт кукурузы – 3 215,8 рубля за тонну, передает РИА Новости.Как рост пошлины на экспорт пшеницы из России повлияет на цену хлеба в Грузии >>Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, экономика, новости, зерно
россия, в мире, экономика, новости, зерно
Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Россия снизит экспортные пошлины на пшеницу с 5 апреля.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 4 по 11 мая включительно снизится до 5 573,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя – до 2 195,4 рубля, кукурузы – до 3 000 рублей за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 26 апреля, составляет 5 678,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 2 496 рубля, пошлина на экспорт кукурузы – 3 215,8 рубля за тонну, передает РИА Новости
.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.