https://sputnik-georgia.ru/20230502/shtrafy-za-vandalizm-v-gruzii-utverzhdeny-parlamentom-277286919.html
Штрафы за вандализм в Грузии утверждены парламентом
Штрафы за вандализм в Грузии утверждены парламентом
Штраф придется заплатить за повреждение или уничтожение дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T23:42+0400
2023-05-02T23:42+0400
2023-05-02T23:42+0400
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парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым вандализм будет караться штрафом от 300 до 500 лари. За проект проголосовали 76 депутатов. Согласно поправкам, умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры или инвентаря на площади, на дороге, в парке, сквере или подземном переходе будет караться штрафом в размере 300 лари. Каладзе рассказал, как мэрия Тбилиси будет бороться с вандализмом >>Такой же штраф придется заплатить за повреждение или уничтожение других объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта или инвентаря общественного транспорта. Если вышеуказанные нарушения будут совершены повторно, наказание будет жестче: штраф в размере 500 лари или административное заключение на срок до 5 дней. До принятия поправок в Грузии не было административного наказания за вандализм. Уголовным нарушением считается лишь повреждение или уничтожение государственного или муниципального имущества стоимостью выше 150 лари (более 55 долларов), в противном случае лицо к ответственности не привлекалось. Поправки вступят в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, вандализм, парламент грузии, штраф
грузия, новости, общество, вандализм, парламент грузии, штраф
Штрафы за вандализм в Грузии утверждены парламентом
Штраф придется заплатить за повреждение или уничтожение дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым вандализм будет караться штрафом от 300 до 500 лари.
За проект проголосовали 76 депутатов.
Согласно поправкам, умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры или инвентаря на площади, на дороге, в парке, сквере или подземном переходе будет караться штрафом в размере 300 лари.
Такой же штраф придется заплатить за повреждение или уничтожение других объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта или инвентаря общественного транспорта.
Если вышеуказанные нарушения будут совершены повторно, наказание будет жестче: штраф в размере 500 лари или административное заключение на срок до 5 дней.
До принятия поправок в Грузии не было административного наказания за вандализм. Уголовным нарушением считается лишь повреждение или уничтожение государственного или муниципального имущества стоимостью выше 150 лари (более 55 долларов), в противном случае лицо к ответственности не привлекалось.
Поправки вступят в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника".