https://sputnik-georgia.ru/20230502/totinosin-opustilsya-na-tri-strochki-v-reytinge-yaponskoy-assotsiatsii-sumo-277285528.html

Тотиносин опустился на три строчки в рейтинге Японской ассоциации сумо

Тотиносин опустился на три строчки в рейтинге Японской ассоциации сумо

Горгадзе в настоящее время выступает во втором дивизионе и на предстоящем турнире будет пятым маэгасирой Востока 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T23:22+0400

2023-05-02T23:22+0400

2023-05-02T23:22+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) ухудшил свои позиции в рейтинге Японской ассоциация сумо, опубликованной в преддверии майского турнира. Летний турнир пройдет в токийском Кокугикане с 14 по 28 мая. Горгадзе в настоящее время выступает во втором дивизионе и на предстоящем турнире будет пятым маэгасирой Востока. На предыдущем басе он был вторым номером в том же дивизионе и закончил соревнование с отрицательным балансом – 5:10. Грузинский сумоист рискует вылететь из высшей лиги >>Во время мартовского турнира Тотиносин получил серьезную травму плеча, что помешало ему завершить турнир на высоком уровне. 35-летний Леван Горгадзе начал свою карьеру в 2006 году. Основные его достижения относятся к 2018 году – на январском Басе он выиграл Кубок Императора, а в июле завоевал звание озеки, второй по значимости титул в иерархии сумоистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, леван горгадзе, сумо