https://sputnik-georgia.ru/20230502/totinosin-opustilsya-na-tri-strochki-v-reytinge-yaponskoy-assotsiatsii-sumo-277285528.html
Тотиносин опустился на три строчки в рейтинге Японской ассоциации сумо
Тотиносин опустился на три строчки в рейтинге Японской ассоциации сумо
Горгадзе в настоящее время выступает во втором дивизионе и на предстоящем турнире будет пятым маэгасирой Востока 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T23:22+0400
2023-05-02T23:22+0400
2023-05-02T23:22+0400
спорт
грузия
новости
леван горгадзе
сумо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/14/249025145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f2e8c8ffc7bc55fc97b475b42a3b9a3.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) ухудшил свои позиции в рейтинге Японской ассоциация сумо, опубликованной в преддверии майского турнира. Летний турнир пройдет в токийском Кокугикане с 14 по 28 мая. Горгадзе в настоящее время выступает во втором дивизионе и на предстоящем турнире будет пятым маэгасирой Востока. На предыдущем басе он был вторым номером в том же дивизионе и закончил соревнование с отрицательным балансом – 5:10. Грузинский сумоист рискует вылететь из высшей лиги >>Во время мартовского турнира Тотиносин получил серьезную травму плеча, что помешало ему завершить турнир на высоком уровне. 35-летний Леван Горгадзе начал свою карьеру в 2006 году. Основные его достижения относятся к 2018 году – на январском Басе он выиграл Кубок Императора, а в июле завоевал звание озеки, второй по значимости титул в иерархии сумоистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/14/249025145_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c0b99dbdb56b08d1670bd0f160856725.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, леван горгадзе, сумо
спорт, грузия, новости, леван горгадзе, сумо
Тотиносин опустился на три строчки в рейтинге Японской ассоциации сумо
Горгадзе в настоящее время выступает во втором дивизионе и на предстоящем турнире будет пятым маэгасирой Востока
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) ухудшил свои позиции в рейтинге Японской ассоциация сумо, опубликованной в преддверии майского турнира.
Летний турнир пройдет в токийском Кокугикане с 14 по 28 мая.
Горгадзе в настоящее время выступает во втором дивизионе и на предстоящем турнире будет пятым маэгасирой Востока. На предыдущем басе он был вторым номером в том же дивизионе и закончил соревнование с отрицательным балансом – 5:10.
Во время мартовского турнира Тотиносин получил серьезную травму плеча, что помешало ему завершить турнир на высоком уровне.
35-летний Леван Горгадзе начал свою карьеру в 2006 году. Основные его достижения относятся к 2018 году – на январском Басе он выиграл Кубок Императора, а в июле завоевал звание озеки, второй по значимости титул в иерархии сумоистов.