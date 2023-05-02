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Убийство в Тбилиси – задержаны трое
Убийство в Тбилиси – задержаны трое
По версии следствия, обвиняемый был пьян в то время, когда совершил убийство 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T17:09+0400
2023-05-02T17:09+0400
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ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Полицейские задержали обвиняемого в недонесении об особо тяжком преступлении, в прошлом судимого 55-летнего жителя Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках этого дела по тому же обвинению 23 апреля был задержан в прошлом судимый 46-летний мужчина, а еще одного фигуранта, 48-летнего мужчину, задержали по горячим следам по обвинению в умышленном убийстве. Он также был в прошлом судим. Речь идет об убийстве 34-летнего мужчины, которое произошло в съемной квартире в Тбилиси 22 апреля. По версии следствия, задержанный, находясь в пьяном состоянии, во время ссоры нанес ножевые ранения своему знакомому, после чего скрылся с места преступления.Преступность в Грузии: скольких наказали&gt;&gt;Следствие установило, что свидетелями убийства были двое мужчин, которые не сообщили об инциденте в полицию. Один из них был задержан вскоре после преступления, а второго задержали спустя несколько дней. Преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет. Следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – "Умышленное убийство" и "Недонесение об особо тяжком преступлении".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси

Убийство в Тбилиси – задержаны трое

17:09 02.05.2023
© photo: Sputnik / StringerПистолет и наручники
Пистолет и наручники - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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По версии следствия, обвиняемый был пьян в то время, когда совершил убийство
ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Полицейские задержали обвиняемого в недонесении об особо тяжком преступлении, в прошлом судимого 55-летнего жителя Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках этого дела по тому же обвинению 23 апреля был задержан в прошлом судимый 46-летний мужчина, а еще одного фигуранта, 48-летнего мужчину, задержали по горячим следам по обвинению в умышленном убийстве. Он также был в прошлом судим.
Речь идет об убийстве 34-летнего мужчины, которое произошло в съемной квартире в Тбилиси 22 апреля. По версии следствия, задержанный, находясь в пьяном состоянии, во время ссоры нанес ножевые ранения своему знакомому, после чего скрылся с места преступления.
Преступность в Грузии: скольких наказали>>
Следствие установило, что свидетелями убийства были двое мужчин, которые не сообщили об инциденте в полицию. Один из них был задержан вскоре после преступления, а второго задержали спустя несколько дней.
Преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.
Следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – "Умышленное убийство" и "Недонесение об особо тяжком преступлении".
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