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Убийство в Тбилиси – задержаны трое

Убийство в Тбилиси – задержаны трое

По версии следствия, обвиняемый был пьян в то время, когда совершил убийство 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T17:09+0400

2023-05-02T17:09+0400

2023-05-02T17:09+0400

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ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Полицейские задержали обвиняемого в недонесении об особо тяжком преступлении, в прошлом судимого 55-летнего жителя Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках этого дела по тому же обвинению 23 апреля был задержан в прошлом судимый 46-летний мужчина, а еще одного фигуранта, 48-летнего мужчину, задержали по горячим следам по обвинению в умышленном убийстве. Он также был в прошлом судим. Речь идет об убийстве 34-летнего мужчины, которое произошло в съемной квартире в Тбилиси 22 апреля. По версии следствия, задержанный, находясь в пьяном состоянии, во время ссоры нанес ножевые ранения своему знакомому, после чего скрылся с места преступления.Преступность в Грузии: скольких наказали>>Следствие установило, что свидетелями убийства были двое мужчин, которые не сообщили об инциденте в полицию. Один из них был задержан вскоре после преступления, а второго задержали спустя несколько дней. Преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет. Следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – "Умышленное убийство" и "Недонесение об особо тяжком преступлении".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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