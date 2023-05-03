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Что мы едим: вместо говядины в Тбилиси продавали испорченную конину
Что мы едим: вместо говядины в Тбилиси продавали испорченную конину
Привлеченным к уголовной ответственности грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T11:12+0400
2023-05-03T11:12+0400
2023-05-03T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Трех человек привлекли к уголовной ответственности по обвинению в изготовлении и реализации в крупном размере опасной для жизни и здоровья человека конины, которую обманным путем выдавали за говядину, сообщили в Следственной службе Минфина Грузии. Следствие установило, что один из задержанных закупал больную конину, опасную для жизни и здоровья человека, перерабатывал и хранил ее в Тбилиси, игнорируя предусмотренные законодательством обязательные ветеринарно-санитарные процедуры. Впоследствии он продал конину второму задержанному, который придавал конине вид переработанного продукта и передавал ее третьему фигуранту дела. Последний же в нарушение установленного законом правила обманывал потребителей и реализовывал продукцию в торговом объекте в Тбилиси, выдавая ее за говядину. Что мы едим: тревожные результаты лабораторных исследований сыров в Грузии>>В результате проведенных следственных мероприятий из торговых объектов и мест фактической деятельности задержанных изъято большое количество конины, предназначенной для продажи. Следствие ведется по статье "Изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции ". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, следственная служба минфина грузии
грузия, новости, тбилиси, следственная служба минфина грузии
Что мы едим: вместо говядины в Тбилиси продавали испорченную конину
11:12 03.05.2023 (обновлено: 12:18 03.05.2023)
Привлеченным к уголовной ответственности грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Трех человек привлекли к уголовной ответственности по обвинению в изготовлении и реализации в крупном размере опасной для жизни и здоровья человека конины, которую обманным путем выдавали за говядину, сообщили в Следственной службе Минфина Грузии.
Следствие установило, что один из задержанных закупал больную конину, опасную для жизни и здоровья человека, перерабатывал и хранил ее в Тбилиси, игнорируя предусмотренные законодательством обязательные ветеринарно-санитарные процедуры.
Впоследствии он продал конину второму задержанному, который придавал конине вид переработанного продукта и передавал ее третьему фигуранту дела. Последний же в нарушение установленного законом правила обманывал потребителей и реализовывал продукцию в торговом объекте в Тбилиси, выдавая ее за говядину.
В результате проведенных следственных мероприятий из торговых объектов и мест фактической деятельности задержанных изъято большое количество конины, предназначенной для продажи.
Следствие ведется по статье "Изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции ". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.