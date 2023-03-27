https://sputnik-georgia.ru/20230327/chto-my-edim-trevozhnye-rezultaty-laboratornykh-issledovaniy-syrov-v-gruzii-276157838.html
Что мы едим: тревожные результаты лабораторных исследований сыров в Грузии
Что мы едим: тревожные результаты лабораторных исследований сыров в Грузии
Исходя из того, что сыр относится к продукту высокого риска, госпроверка осуществляется в год несколько раз 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T19:56+0400
2023-03-27T19:56+0400
2023-03-27T19:56+0400
грузия
новости
общество
что мы едим?
национальное агентство продовольствия грузии
сыр
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Кишечные палочки, разные бактерии, трансжиры и антибиотики – это не полный перечень состава, выявленного в результате лабораторных исследований сыров, продаваемых в магазинах и на рынках Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2". Были взяты образцы имеретинского сыра. Во всех образцах были выявлены критические несоответствия гигиеническим нормам. Микробиологическое исследование выявило множество нарушений. Причиной загрязнения продукта может быть многое – нечистые руки, пыль, нечистоплотная среда и инфраструктура и так далее. В продуктах, изготовленных с использованием растительных жиров, чаще используют пальмовое масло. По словам Микадзе, человек с младенчества до старости принимает молочные продукты, которые являются жизненно важными, а неправильно и недобросовестно изготовленные молочные продукты могут вызвать множество тяжелых заболеваний. Производители для получения желаемой консистенции и избавления от вредных бактерий добавляют в сыр антибиотики. Таким образом, у человека может развиться резистентность к тем антибиотикам, которые он часто принимал через сыр. Что мы едим? В Тбилиси продавали просроченные молочные продукты >>Медики и нутрициологи советуют не покупать сыры сомнительного происхождения. В Национальной администрации продовольствия заявили, что, исходя из того, что сыр относится к продукту высокого риска, госпроверка осуществляется в год несколько раз. "Наша цель заключается не в том, чтобы кого-то наказать, а в том, чтобы повысить сознание предпринимателям о том, насколько важно, чтобы они производили безвредный продукт", – заявила замглавы Департамента безвредности продовольствия Анна Гемазашвили. Что мы едим: вместо говядины в Тбилиси продавали конину и ослятину >>Результаты лабораторного исследования телекомпания "Рустави-2" передала агентству продовольствия, которое в ближайшие дни осуществит мониторинг, уничтожит вредную продукцию, а недобросовестных производителей оштрафует.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии, сыр
грузия, новости, общество, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии, сыр
Что мы едим: тревожные результаты лабораторных исследований сыров в Грузии
Исходя из того, что сыр относится к продукту высокого риска, госпроверка осуществляется в год несколько раз
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Кишечные палочки, разные бактерии, трансжиры и антибиотики – это не полный перечень состава, выявленного в результате лабораторных исследований сыров, продаваемых в магазинах и на рынках Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2".
Были взяты образцы имеретинского сыра. Во всех образцах были выявлены критические несоответствия гигиеническим нормам. Микробиологическое исследование выявило множество нарушений.
По словам председателя ассоциации сыров Грузии Анны Микадзе, обманывать потребителей, использовать трансжиры в продуктах и не соблюдать гигиенические нормы – это преступление со стороны производителей.
Причиной загрязнения продукта может быть многое – нечистые руки, пыль, нечистоплотная среда и инфраструктура и так далее. В продуктах, изготовленных с использованием растительных жиров, чаще используют пальмовое масло.
По словам Микадзе, человек с младенчества до старости принимает молочные продукты, которые являются жизненно важными, а неправильно и недобросовестно изготовленные молочные продукты могут вызвать множество тяжелых заболеваний.
Производители для получения желаемой консистенции и избавления от вредных бактерий добавляют в сыр антибиотики. Таким образом, у человека может развиться резистентность к тем антибиотикам, которые он часто принимал через сыр.
Медики и нутрициологи советуют не покупать сыры сомнительного происхождения.
В Национальной администрации продовольствия заявили, что, исходя из того, что сыр относится к продукту высокого риска, госпроверка осуществляется в год несколько раз.
"Наша цель заключается не в том, чтобы кого-то наказать, а в том, чтобы повысить сознание предпринимателям о том, насколько важно, чтобы они производили безвредный продукт", – заявила замглавы Департамента безвредности продовольствия Анна Гемазашвили.
Результаты лабораторного исследования телекомпания "Рустави-2" передала агентству продовольствия, которое в ближайшие дни осуществит мониторинг, уничтожит вредную продукцию, а недобросовестных производителей оштрафует.