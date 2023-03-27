https://sputnik-georgia.ru/20230327/chto-my-edim-trevozhnye-rezultaty-laboratornykh-issledovaniy-syrov-v-gruzii-276157838.html

Что мы едим: тревожные результаты лабораторных исследований сыров в Грузии

Что мы едим: тревожные результаты лабораторных исследований сыров в Грузии

Исходя из того, что сыр относится к продукту высокого риска, госпроверка осуществляется в год несколько раз 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T19:56+0400

2023-03-27T19:56+0400

2023-03-27T19:56+0400

грузия

новости

общество

что мы едим?

национальное агентство продовольствия грузии

сыр

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Кишечные палочки, разные бактерии, трансжиры и антибиотики – это не полный перечень состава, выявленного в результате лабораторных исследований сыров, продаваемых в магазинах и на рынках Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2". Были взяты образцы имеретинского сыра. Во всех образцах были выявлены критические несоответствия гигиеническим нормам. Микробиологическое исследование выявило множество нарушений. Причиной загрязнения продукта может быть многое – нечистые руки, пыль, нечистоплотная среда и инфраструктура и так далее. В продуктах, изготовленных с использованием растительных жиров, чаще используют пальмовое масло. По словам Микадзе, человек с младенчества до старости принимает молочные продукты, которые являются жизненно важными, а неправильно и недобросовестно изготовленные молочные продукты могут вызвать множество тяжелых заболеваний. Производители для получения желаемой консистенции и избавления от вредных бактерий добавляют в сыр антибиотики. Таким образом, у человека может развиться резистентность к тем антибиотикам, которые он часто принимал через сыр. Что мы едим? В Тбилиси продавали просроченные молочные продукты >>Медики и нутрициологи советуют не покупать сыры сомнительного происхождения. В Национальной администрации продовольствия заявили, что, исходя из того, что сыр относится к продукту высокого риска, госпроверка осуществляется в год несколько раз. "Наша цель заключается не в том, чтобы кого-то наказать, а в том, чтобы повысить сознание предпринимателям о том, насколько важно, чтобы они производили безвредный продукт", – заявила замглавы Департамента безвредности продовольствия Анна Гемазашвили. Что мы едим: вместо говядины в Тбилиси продавали конину и ослятину >>Результаты лабораторного исследования телекомпания "Рустави-2" передала агентству продовольствия, которое в ближайшие дни осуществит мониторинг, уничтожит вредную продукцию, а недобросовестных производителей оштрафует.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии, сыр