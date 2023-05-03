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Импорт в Грузию старых автомобилей получит налоговые льготы

Импорт в Грузию старых автомобилей получит налоговые льготы

Принятие поправок будет способствовать развитию автомобильной культуры, автомузеев и коллекционированию автомобилей 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Парламент Грузи утвердил во втором чтении поправки в закон "Об автомобильном транспорте" и в Налоговый кодекс Грузии, предполагающие введение льгот для коллекционеров автомобилей. Согласно поправкам в закон "Об автомобильном транспорте Грузии", в законодательстве появится понятие "классический автомобиль". Классическим автомобилем будет считаться механическое транспортное средство старше 40 лет. Характеристики классического автомобиля и вопросы эксплуатации определит правительство Грузии. Кроме того, согласно поправкам в Налоговый кодекс, для ввоза в Грузию подобных автомобилей будут действовать специальные льготы. Автобизнес в Грузии ждут новые барьеры >>В частности, по их инициативе налог на ввоз классических автомобилей будет составлять 1,5 лари за кубический сантиметр двигателя вместо действующего для всех автомобилей старше 14 лет – 2,4 лари за кубический сантиметр двигателя. Авторы поправок предполагают, что поправки будут способствовать развитию автомобильной культуры, автомузеев и коллекционированию автомобилей. За первый квартал 2023 года в Грузию было импортировано 33 автомобиля старше 40 лет, из которых 19 – легковые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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