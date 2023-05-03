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https://sputnik-georgia.ru/20230503/kontserty-mirovykh-zvezd-v-dubae-zainteresovalis-proektom-starring-georgia-277323708.html
Концерты мировых звезд: в Дубае заинтересовались проектом Starring Georgia
Концерты мировых звезд: в Дубае заинтересовались проектом Starring Georgia
Проект Starring Georgia предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба с целью популяризации страны 03.05.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Высокий интерес к проекту Starring Georgia, в рамках которого в Грузии проведут концерты всемирно известные артисты, проявили на международной туристической выставке Дубая "ATM Dubai 2023", говорится в сообщении Администрации туризма страны. Starring Georgia предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. Главная цель кампании – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии. Уже известно, что этим летом в Грузии выступят группы The Killers, Imagine Dragons, Nile Rodgers &amp; Chic и другие. В рамках туристической выставки "ATM Dubai 2023" в ОАЭ глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе встретилась с представителями туристических и авиакомпаний, международных СМИ и туристических площадок стран Персидского залива. Омиадзе ознакомила участников встречи с туристическими продуктами Грузии, турнаправлениями и деятельностью администрации, а также рассказала о масштабных мероприятиях, запланированных в Грузии в летний сезон, в том числе о концертах в рамках Starring Georgia."У нас были очень интересные встречи с маркетинговыми и международными туристическими компаниями, мы знакомили их с туристическим продуктом о Грузии. Следует отметить большой интерес к запланированному на лето проекту Starring Georgia, в котором принимают участие мировые звезды", – сказала Омиадзе. В международной туристической выставке Дубая принимают участие более двух тысяч компаний из более 150 стран мира. Выставку посещают более 34 тысяч визитеров. В рамках выставки представители Национальной администрации туризма Грузии проводят встречи с членами крупнейших туристических компаний и авиакомпаний стран Персидского залива. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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культура, туризм, новости, тбилиси, персидский залив, дубай, туризм, туризм в грузии, экономика, национальная администрация туризма грузии
культура, туризм, новости, тбилиси, персидский залив, дубай, туризм, туризм в грузии, экономика, национальная администрация туризма грузии

Концерты мировых звезд: в Дубае заинтересовались проектом Starring Georgia

20:20 03.05.2023
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузия на выставке "ATM Dubai 2023" в Дубае
Грузия на выставке ATM Dubai 2023 в Дубае - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
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Проект Starring Georgia предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба с целью популяризации страны
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Высокий интерес к проекту Starring Georgia, в рамках которого в Грузии проведут концерты всемирно известные артисты, проявили на международной туристической выставке Дубая "ATM Dubai 2023", говорится в сообщении Администрации туризма страны.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузия на выставке "ATM Dubai 2023" в Дубае
Грузия на выставке ATM Dubai 2023 в Дубае - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
Грузия на выставке "ATM Dubai 2023" в Дубае
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Starring Georgia предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. Главная цель кампании – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии. Уже известно, что этим летом в Грузии выступят группы The Killers, Imagine Dragons, Nile Rodgers & Chic и другие.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузия на выставке "ATM Dubai 2023" в Дубае
Грузия на выставке ATM Dubai 2023 в Дубае - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
Грузия на выставке "ATM Dubai 2023" в Дубае
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В рамках туристической выставки "ATM Dubai 2023" в ОАЭ глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе встретилась с представителями туристических и авиакомпаний, международных СМИ и туристических площадок стран Персидского залива.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузия на выставке "ATM Dubai 2023" в Дубае
Грузия на выставке ATM Dubai 2023 в Дубае - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
Грузия на выставке "ATM Dubai 2023" в Дубае
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Омиадзе ознакомила участников встречи с туристическими продуктами Грузии, турнаправлениями и деятельностью администрации, а также рассказала о масштабных мероприятиях, запланированных в Грузии в летний сезон, в том числе о концертах в рамках Starring Georgia.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузия на выставке "ATM Dubai 2023" в Дубае
Грузия на выставке ATM Dubai 2023 в Дубае - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
Грузия на выставке "ATM Dubai 2023" в Дубае
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
"У нас были очень интересные встречи с маркетинговыми и международными туристическими компаниями, мы знакомили их с туристическим продуктом о Грузии. Следует отметить большой интерес к запланированному на лето проекту Starring Georgia, в котором принимают участие мировые звезды", – сказала Омиадзе.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузия на выставке "ATM Dubai 2023" в Дубае
Грузия на выставке ATM Dubai 2023 в Дубае - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
Грузия на выставке "ATM Dubai 2023" в Дубае
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В международной туристической выставке Дубая принимают участие более двух тысяч компаний из более 150 стран мира. Выставку посещают более 34 тысяч визитеров.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузия на выставке "ATM Dubai 2023" в Дубае
Грузия на выставке ATM Dubai 2023 в Дубае - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2023
Грузия на выставке "ATM Dubai 2023" в Дубае
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В рамках выставки представители Национальной администрации туризма Грузии проводят встречи с членами крупнейших туристических компаний и авиакомпаний стран Персидского залива.
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